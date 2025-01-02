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2024'te Denizlerde 55 Bin 467 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Sahil Güvenlik, 2024'te denizlerde 55 bin 467 düzensiz göçmeni yakaladı ve 484 göçmen kaçakçısını gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 11:03
2024'te Denizlerde 55 Bin 467 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Denizlerde Düzensiz Göçle Mücadele

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2024 yılında denizlerde gerçekleştirdiği operasyonlarla 55 bin 467 düzensiz göçmeni yakaladı. Aynı süreçte 484 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

Çarpıcı İstatistikler

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sorumluluğundaki tüm denizlerde 2024 yılı içerisinde 2 bin 5 düzensiz göç olayı meydana geldi. Bu operasyonlarla, geçen yıl en çok düzensiz göç olayının 245 ile ağustos ayında gerçekleştiği kaydedildi. Eylül ve kasım ayları da bu durumu takip etti. Maalesef, düzensiz göçmenlerden 45'i denizlerde boğularak hayatını kaybetti.

Hayat Kurtaran Operasyonlar

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde ani hastalık, kaza veya yaralanma durumlarında hayat kurtarma amacıyla da görev yapmaktadır. Bu kapsamda, 2024'te 1345 arama, kurtarma ve tahliye görevi gerçekleştirilmiştir. Ekipler, bu süreçte 156 tekneyle denizlerde zor durumda kalan 24 bin 223 kişiyi kurtardı. Ayrıca, 187 kişinin cansız bedenlerini denizden alarak, yaralı veya sağlık durumu bozulan 344 kişinin de tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi.

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