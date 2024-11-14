3. İstanbul Kariyer Fuarı Törenle Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kariyer hedeflerini şekillendirmek isteyen gençlerle özel sektör firmalarını buluşturan 3. İstanbul Kariyer Fuarı'nın açılışını yaptı. Fuar, Fatih'te bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Gençlere Fırsatlar Sunuluyor

İmamoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, fuarın önemine vurgu yaptı. "Kariyer Fuarı'nda 157 firma yer alıyor. Firmalarımız vızır vızır çalışıyor, bu beni gururlandırıyor. İnşallah iki gün boyunca gerçekleşecek mülakatlardan çok güzel sonuçlarla çıkacağız," dedi.

İstihdam Olanakları ve Kariyer Danışmanlığı

Fuarın yalnızca iş değil, aynı zamanda staj ve nitelikli istihdam olanakları sunduğunu belirten İmamoğlu, "Burada Türkiye'nin gurur duyduğu firmalar ve kurumlar var. Gençlerimiz, kendilerine uygun iş ve staj imkanları bulacak ve gelecek projeksiyonlarını oluşturacak," ifadesini kullandı.

Teknoloji ve Genç Nüfus

İmamoğlu, gençlerin teknolojiye ayak uydurmasının önemine dikkat çekerek, "Bu teknolojiye açık yeni endüstrilerde, gençler için riskler de var, fırsatlar da. Uyum sağlayamayan gençler, iş kaybetme ya da düşük ücret riskiyle karşı karşıya." dedi. Ayrıca, Türkiye'nin genç nüfustan yeterince faydalanamadığını belirterek, genç nüfusun kaybı konusundaki endişelerini dile getirdi.

İBB'nin İstihdam Faaliyetleri ve Danışmanlık

İBB olarak gençlerin ve kadınların iş gücüne katılımı için önemli çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen İmamoğlu, İBB'nin bölgesel istihdam ofislerinin 5 yılda 225 bin kişiye iş bulduğunu ifade etti. Gençlere kariyer danışmanlığı sağlama açısından sorumluluk üstlendiklerini vurguladı.

Gündemdeki Usulsüz Harcama İddiaları

İmamoğlu, İBB etkinliklerinde usulsüz harcama yapıldığı iddialarına yönelik de açıklamalarda bulundu. "Son günlerde konser harcamaları üzerinden gündem yaratma çabası içindeler," diyerek teftiş edilmekten onur duyduklarının altını çizdi. Ayrıca, iddiaların siyasi bir operasyon olduğunu belirtti ve yargı üzerinden yapılanların taciz niteliğinde olduğunu ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.