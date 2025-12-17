DOLAR
Kemah'da domuz saldırısı: Avcı Hüseyin Buyuklu (54) hayatını kaybetti

Erzincan'ın Kemah ilçesinde önceki gün domuz saldırısına uğrayan avcı Hüseyin Buyuklu (54), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti; jandarma inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 08:57
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 09:01
Olayın ayrıntıları

Erzincan’ın Kemah ilçesinde düzenlenen domuz avı sırasında meydana gelen saldırıda bir avcı yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Trabzon’dan Erzincan’a domuz avı için gelen Hüseyin Buyuklu (54), Kemah’a bağlı Gülbahçe köyü kırsalında av yaptığı sırada bir domuzun saldırısına uğradı.

Saldırı sonrası çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Buyuklu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Buyuklu kurtarılamadı.

Olayın ardından Kemah İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede inceleme başlattı.

