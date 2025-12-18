DOLAR
690 Yıllık Sungurbey Camii Aslına Uygun Restore Ediliyor

Niğde'deki 1316-1335 tarihli Sungurbey Camii, Mart 2023'te başlayan restorasyonla özgün mimarisine kavuşturuluyor; 2026 Ramazan'ında açılması planlanıyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 11:27
Niğde’nin en önemli tarihi yapılarından biri olan Sungurbey Camii, Vakıflar Genel Müdürlüğü öncülüğünde aslına uygun restorasyon çalışmalarıyla korunuyor. Yapının inşa tarihinin 1316-1335 aralığında olduğu kabul ediliyor ve yaklaşık 690 yıllık tarihi değeriyle kentin simgeleri arasında yer alıyor.

Hasar, araştırma ve proje süreci

Müze kayıtları ve yerinde yapılan incelemelere göre cami, 18. yüzyılda meydana gelen bir yangın ile sonraki uzun ihmal döneminde önemli ölçüde hasar gördü. Yapının orijinal mimarisine dönmesi için Mart 2023'te başlayan uygulamalara geçilmeden önce yaklaşık bir yıl süren kapsamlı arşiv taraması ve proje çalışmaları yürütüldü. Proje, ilgili bilim kurulu ile birlikte en özgün uygulamaların belirlenmesi esasına göre hazırlandı.

Uygulama ve teknik müdahaleler

Şantiye Şefi ve Mimar Gökay Yıldız tarafından aktarıldığı üzere, restorasyon sırasında hem yapısal güçlendirme hem de özgün görünümün korunmasına öncelik verildi. Çatının beklenenden açık olması nedeniyle taşıyıcı bir çözüm olarak çelik çatı sistemi uygulandı ve bu çatı titanyum kaplama ile uzun ömürlü hale getirildi. Caminin iç kısmına altı adet çelik sütun ayağı yerleştirildi; bu ayaklar taş kaplama ile kaplanarak özgün görünümle uyumlu hale getirildi.

Restorasyon sahasında yaklaşık 50 kişilik bir ekip görev yapıyor. Restoratörler duvar güçlendirmeleri ve onarım çalışmalarını sürdürürken, taş ustaları kemer ve taş işçiliği üzerinde çalışıyor. Yapılan bilimsel incelemeler ve arşiv araştırmaları doğrultusunda uygulamalar titizlikle yürütülüyor.

Yıldız, projenin onaylanmasının ardından uygulama aşamasına geçildiğini belirterek, çalışmaların birkaç ay içinde tamamlanmasının planlandığını ifade etti. Restorasyonun tamamlanmasının ardından Sungurbey Camii'nin 2026 yılının Ramazan ayında yeniden ibadete ve ziyarete açılması hedefleniyor.

