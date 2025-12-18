DOLAR
Siirt’te Enfeksiyon Kontrolü Eğitimi: Hastane ve Yoğun Bakım Önlemleri

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Birimi, hastane ve yoğun bakım enfeksiyonlarını önlemeye yönelik sağlık personeline kapsamlı bir eğitim düzenledi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 14:36
Siirt’te Enfeksiyon Kontrolü Eğitimi Düzenlendi

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Birimi koordinasyonunda, hastane enfeksiyonları ve yoğun bakımlarda enfeksiyon kontrol önlemleri konulu eğitim programı düzenlendi.

Eğitimin hedef kitlesi

Hastanede görev yapan sağlık personeline yönelik gerçekleştirilen eğitimde; enfeksiyonları önlemeye yönelik temel yaklaşımlar ve uygulamalı önlemler ele alındı.

Eğitimde ele alınan konular

Programda özellikle yoğun bakım ünitelerinde hasta dokunması sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar, el hijyeninin önemi, kişisel koruyucu ekipmanların doğru kullanımı, izolasyon önlemleri ve çevresel temizlik uygulamaları üzerinde duruldu.

Ayrıca, yoğun bakım hastalarında enfeksiyon riskini azaltmaya yönelik güncel enfeksiyon kontrol uygulamaları hakkında bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

Beklenen etkiler

Eğitimle amaçlanan, sağlık personelinin enfeksiyon kontrolü konusundaki bilgi ve uygulama becerilerini güçlendirerek hasta güvenliğini artırmak ve hastane kaynaklı enfeksiyon riskini azaltmaktır.

