Siirt’te Enfeksiyon Kontrolü Eğitimi: Hastane ve Yoğun Bakım Önlemleri

Siirt’te Enfeksiyon Kontrolü Eğitimi Düzenlendi
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Birimi koordinasyonunda, hastane enfeksiyonları ve yoğun bakımlarda enfeksiyon kontrol önlemleri konulu eğitim programı düzenlendi.
Eğitimin hedef kitlesi
Hastanede görev yapan sağlık personeline yönelik gerçekleştirilen eğitimde; enfeksiyonları önlemeye yönelik temel yaklaşımlar ve uygulamalı önlemler ele alındı.
Eğitimde ele alınan konular
Programda özellikle yoğun bakım ünitelerinde hasta dokunması sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar, el hijyeninin önemi, kişisel koruyucu ekipmanların doğru kullanımı, izolasyon önlemleri ve çevresel temizlik uygulamaları üzerinde duruldu.
Ayrıca, yoğun bakım hastalarında enfeksiyon riskini azaltmaya yönelik güncel enfeksiyon kontrol uygulamaları hakkında bilgilendirme yapıldığı belirtildi.
Beklenen etkiler
Eğitimle amaçlanan, sağlık personelinin enfeksiyon kontrolü konusundaki bilgi ve uygulama becerilerini güçlendirerek hasta güvenliğini artırmak ve hastane kaynaklı enfeksiyon riskini azaltmaktır.
