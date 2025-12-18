İzmir'de siber operasyon: 4 firari dolandırıcı yakalandı
Emniyet ekiplerinin koordineli çalışması sonucu düzenlenen operasyon
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda; 23 ayrı dosyadan 43 yıl 2 ay 5 gün hapis cezası bulunan V.Ö., 7 ayrı dosyadan 11 yıl 11 ay hapis cezası bulunan K.Ö., 38 ayrı dosyadan 6 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası bulunan B.D. ve 18 ayrı dosyadan 2 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan A.A. isimli dört şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile adli para cezası bulunan firari şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.
