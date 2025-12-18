DOLAR
Dilovası'nda Okul Bahçesinde Çökme: Kamyon Vinçle Kurtarıldı

Kocaeli'nin Dilovası'nda Şehit Can Duyar İlkokulu bahçesinde zeminin çökmesi sonucu kamyon çukura düştü; vinçle çıkarıldı ve inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 14:29
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, Şehit Can Duyar İlkokulu bahçesinde yürütülen çalışma sırasında zemin çöktü ve bir kamyon çukura düştü.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, okul bahçesindeki asfalt zeminde meydana gelen çökme esnasında çalışma sahasında bulunan bir kamyonun arka tekerlekleri oluşan çukura düştü.

Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye zabıta ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine çağrılan vinç yardımıyla çukura düşen kamyon bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

