Dilovası'nda Okul Bahçesinde Çökme: Kamyon Vinçle Kurtarıldı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, Şehit Can Duyar İlkokulu bahçesinde yürütülen çalışma sırasında zemin çöktü ve bir kamyon çukura düştü.
Olayın Detayları
Edinilen bilgiye göre, okul bahçesindeki asfalt zeminde meydana gelen çökme esnasında çalışma sahasında bulunan bir kamyonun arka tekerlekleri oluşan çukura düştü.
Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye zabıta ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine çağrılan vinç yardımıyla çukura düşen kamyon bulunduğu yerden çıkarıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
