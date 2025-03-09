9 Mart 2025 Gündem Özeti: Dış Politika ve Spor Gelişmeleri

9 Mart 2025 tarihinde Türkiye'nin dış politikası ve spor dünyasındaki önemli gelişmeler öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 00:00
9 Mart 2025 Gündem Özeti: Dış Politika ve Spor Gelişmeleri

Dünya Diplomasi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Ürdün-Irak-Lübnan-Suriye Toplantısı'na katılmak üzere Amman'da bulunacak.

Ayrıca, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası sürecindeki gelişmeler dikkatle izleniyor.

Spor

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında, mücadeleler devam ediyor. Bugün oynanacak maçlar:

  • Net Global Sivasspor - Göztepe (Sivas, 13.30)
  • Reeder Samsunspor - Adana Demirspor (Samsun, 16.00)
  • ikas Eyüpspor - TÜMOSAN Konyaspor (İstanbul, 16.00)
  • Corendon Alanyaspor - Galatasaray (Antalya, 20.30)

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında da heyecan devam ediyor:

  • Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor - Central Hospital Ümraniyespor (Malatya, 13.30)
  • Adanaspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük (Adana, 16.00)
  • Gençlerbirliği - Ahlatcı Çorum FK (Ankara, 16.00)
  • Sakaryaspor - Teksüt Bandırmaspor (Sakarya, 20.30)

Nesine 2. Lig gruplarında 26. hafta karşılaşmaları tamamlanacak. Ayrıca, Nesine 3. Lig gruplarında 23. hafta mücadeleleri sona erecek.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde bugün 19. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında ise şu maçlar yapılacak:

  • Mersinspor - Beşiktaş Fibabanka (Mersin, 13.00)
  • Aliağa Petkimspor - Fenerbahçe Beko (İzmir, 15.30)
  • Onvo Büyükçekmece Basketbol - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (İstanbul, 18.00)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta heyecanı da şu maçlarla sona erecek:

  • Beşiktaş - Fenerbahçe Opet (İstanbul, 14.00)
  • BOTAŞ - İlkem Yapı Tarsusspor (Ankara, 16.00)

Vodafone Sultanlar Ligi 24. haftasında ise şu karşılaşmalar gerçekleştirilecek:

  • Türk Hava Yolları - Zerenspor (İstanbul, 13.00)
  • Fenerbahçe Medicana - Bahçelievler Belediyespor (16.00)
  • Eczacıbaşı Dynavit - Kuzeyboru (16.30)
  • Keçiören Belediyesi Sigorta Shop - VakıfBank (Ankara, 14.00)
  • Aydın Büyükşehir Belediyespor - Sarıyer Belediyespor (Aydın, 15.00)
  • Nilüfer Belediyespor - Aras Kargo (Bursa, 15.00)

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