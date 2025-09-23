AB Konseyi Başkanı Costa'dan İsrail'e Uyarı: Gazze ve Batı Şeria'daki Eylemler Durdurulsun

AB Konseyi Başkanı Costa'dan Sert Çağrı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, İsrail'in Gazze'deki mevcut saldırılarını ve işgal altındaki Batı Şeria'daki şiddeti kınayarak, Tel Aviv'i bunları durdurmaya çağırdı.

Costa, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.

"AB bir kez daha derhal ateşkes, sınırsız insani yardım ve güvensizliğe son verilmesi çağrısında bulunuyor."

"Gazze'de devam eden askeri harekatı kınıyoruz. Batı Şeria'daki şiddet tırmanışını da şiddetle kınıyoruz. İsrail'i bu belirtilen operasyonlara son vermeye, yasadışı yerleşimleri durdurmaya çağırıyoruz."

"Bugün, bu konferansın sağladığı ivme sayesinde Filistin Devleti, AB üye ülkelerinin çoğunluğu tarafından tanındı." Costa, ileriye giden tek yolun iki devletli çözüm olduğunu vurguladı.

Gazze yeniden inşa edilmeli

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de konuşmasında, "Gece en karanlık olduğunda pusulamıza sıkıca tutunmalıyız ve pusulamız iki devletli çözümdür." ifadelerini kullandı.

"Gelecekteki herhangi bir Filistin Devleti ekonomik açıdan da sürdürülebilir olmalı. Biz Avrupalılar, diğer bağışçıların çabalarıyla koordinasyon halinde Gazze'nin yeniden inşası için özel bir araç oluşturacağız. Gazze yeniden inşa edilmeli."