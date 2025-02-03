AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Ticaret Savaşlarının Kazananı Olmaz

AB Yüksek Temsilcisi Kajas Kallas'tan Kritik Uyarı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'ya yönelik gümrük vergilerini artırma olasılığına ilişkin yaptığı açıklamalara yanıt vererek, "Ticaret savaşlarının kazananı olmaz." dedi.

Brüksel’deki Zirve Öncesi Açıklamalar

Kallas, AB liderlerinin Brüksel'de düzenleyeceği savunma konulu zirve toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu. Trump’ın Avrupa ülkelerine uygulayabileceği gümrük vergileri hakkında değerlendirmelerde bulunan Kallas, "(Trump'ın) Sözlerini dikkatle dinliyoruz ve kendi tarafımızda hazırlık yapıyoruz. Ancak net bir gerçektir ki ticaret savaşlarının kazananı olmaz." dedi.

AB ve ABD Arasındaki Bağlantı

Kallas, ABD ve AB’nin birbirine olan bağımlılığına dikkat çekerek, "Eğer ticaret savaşını ABD başlatırsa, gülen taraf Çin olur." ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Birbirimize çok bağlıyız. Bizim Amerika'ya, Amerika'nın bize ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

Danimarka’dan Güçlü Yanıt Çağrısı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, muhtemel bir ticaret savaşına karşı AB’nin birlik olmasının önemini vurguladı. Frederiksen, "Elbette ABD, Avrupa'ya sert gümrük vergileri uygularsa, toplu ve güçlü bir yanıt vermemiz gerekir." dedi.

Ticaret Savaşları Endişeleri Yeniden Gündemde

ABD'de Trump’ın başkanlığa geri dönmesi, AB ile olası bir ticaret savaşına dair endişeleri yeniden alevlendirmişti. Trump yönetiminin, Amerikan iş gücünü koruma gerekliliğini öne sürerek, Avrupa'dan gelen tüm ithalata %10 ila %20, otomobillere ise %100 oranında gümrük vergileri uygulamayı düşündüğü biliniyor.

Özellikle, Trump'ın 1 Şubat'ta Kanada ve Meksika'dan alınan mallara %25, Çin’den yapılan ithalata %10 ek gümrük vergisi koyma kararı alması, gözlerin Avrupa’ya çevrilmesine neden oldu. AB'nin, Trump’ın gümrük vergilerine karşılık olarak kendi gümrük vergilerini artırma olasılığı tartışılsa da, Birliğin parçalı siyasi yapısının ortak bir yanıt verileceğini zorlaştırabileceği öngörülüyor.