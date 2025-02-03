DOLAR
36 -0,39%
EURO
36,92 0,88%
ALTIN
3.240,07 -0,45%
BITCOIN
3.438.850,37 2,36%

AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Ticaret Savaşlarının Kazananı Olmaz

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kallas, ticaret savaşlarının kimseye kazandırmayacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 13:18
AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Ticaret Savaşlarının Kazananı Olmaz

AB Yüksek Temsilcisi Kajas Kallas'tan Kritik Uyarı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'ya yönelik gümrük vergilerini artırma olasılığına ilişkin yaptığı açıklamalara yanıt vererek, "Ticaret savaşlarının kazananı olmaz." dedi.

Brüksel’deki Zirve Öncesi Açıklamalar

Kallas, AB liderlerinin Brüksel'de düzenleyeceği savunma konulu zirve toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu. Trump’ın Avrupa ülkelerine uygulayabileceği gümrük vergileri hakkında değerlendirmelerde bulunan Kallas, "(Trump'ın) Sözlerini dikkatle dinliyoruz ve kendi tarafımızda hazırlık yapıyoruz. Ancak net bir gerçektir ki ticaret savaşlarının kazananı olmaz." dedi.

AB ve ABD Arasındaki Bağlantı

Kallas, ABD ve AB’nin birbirine olan bağımlılığına dikkat çekerek, "Eğer ticaret savaşını ABD başlatırsa, gülen taraf Çin olur." ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Birbirimize çok bağlıyız. Bizim Amerika'ya, Amerika'nın bize ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

Danimarka’dan Güçlü Yanıt Çağrısı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, muhtemel bir ticaret savaşına karşı AB’nin birlik olmasının önemini vurguladı. Frederiksen, "Elbette ABD, Avrupa'ya sert gümrük vergileri uygularsa, toplu ve güçlü bir yanıt vermemiz gerekir." dedi.

Ticaret Savaşları Endişeleri Yeniden Gündemde

ABD'de Trump’ın başkanlığa geri dönmesi, AB ile olası bir ticaret savaşına dair endişeleri yeniden alevlendirmişti. Trump yönetiminin, Amerikan iş gücünü koruma gerekliliğini öne sürerek, Avrupa'dan gelen tüm ithalata %10 ila %20, otomobillere ise %100 oranında gümrük vergileri uygulamayı düşündüğü biliniyor.

Özellikle, Trump'ın 1 Şubat'ta Kanada ve Meksika'dan alınan mallara %25, Çin’den yapılan ithalata %10 ek gümrük vergisi koyma kararı alması, gözlerin Avrupa’ya çevrilmesine neden oldu. AB'nin, Trump’ın gümrük vergilerine karşılık olarak kendi gümrük vergilerini artırma olasılığı tartışılsa da, Birliğin parçalı siyasi yapısının ortak bir yanıt verileceğini zorlaştırabileceği öngörülüyor.

İLGİLİ HABERLER

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'deki Beninliler İstanbul'da Buluştu: Kültürel ve Ticari İlişkiler Gelişiyor
2
İstanbul'da Okul Çevrelerinde Asayiş Uygulaması Başlatıldı
3
Bakan Tekin, Eğitim Külliyesi Açılışında Gelecek İçin Vizyonunu Açıkladı
4
Pendik'te Yıkılan Binada Doğal Gaz Patlamasıyla Yangın Çıktı
5
Kanser Yükü Bazı Ülkelerde 20 Yılda İki Katına Çıkacak
6
Rusya, Suriye ile Tartus Üssü Üzerindeki Diyaloglarını Devam Ettirecek
7
İsrail'de 1200 Ultra Ortodoks Yahudi İçin Gözaltı Emri Çıkarıldı

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!