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ABD, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları New York'ta Bir Araya Geldi

ABD, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları, barış anlaşması için New York'ta önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 20:30
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 20:48
ABD, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları New York'ta Bir Araya Geldi

Üçlü Toplantı New York'ta Gerçekleşti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında bir toplantıda buluştular.

Açıklamalar ve Mutabakat

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, toplantının amacının Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşmasını en kısa sürede sonuçlandırmak olduğu belirtildi.

Teşekkür ve İşbirliği Vurgusu

Toplantıda, Bayramov ve Mirzoyan, ev sahipliği yapan Blinken’a teşekkür ederek, işbirliği konusunda kararlılıklarını dile getirdiler.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken (ortada) ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov...

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken (ortada) ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (solda) ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan (sağda), New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında üçlü toplantı gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken (ortada) ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov...

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken (ortada) ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (solda) ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan (sağda), New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında üçlü toplantı gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken (ortada) ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov...

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken (ortada) ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (solda) ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan (sağda), New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında üçlü toplantı gerçekleştirdi.

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