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ABD'de Ticari Kredilere Talep Artıyor: 2024'ün Dördüncü Çeyrek Raporu

Fed'in raporuna göre, büyük ve orta ölçekli firmalar için ticari kredi talebi 2024'ün dördüncü çeyreğinde artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 00:05
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 00:05
ABD'de Ticari Kredilere Talep Artıyor: 2024'ün Dördüncü Çeyrek Raporu

ABD'de Ticari Kredilere Olan Talep Artışı

ABD Merkez Bankası (Fed), 2024'ün dördüncü çeyreğinde büyük ve orta ölçekli firmalara yönelik ticari kredilere olan talebin arttığını duyurdu. Bu bilgi, Fed’in bankaların kredi verme uygulamalarını değerlendirdiği Kıdemli Kredi Yetkilisi Görüş Anketi raporunda yer aldı.

Raporun Ayrıntıları

67 yerli banka ile 20 yabancı banka şubesinden alınan verilerle hazırlanan raporda, geçen yılın dördüncü çeyreğinde ticari ve sınai krediler için bankaların uygulamalarında standartların daha sıkı olduğu belirtildi. Özellikle büyük ve orta ölçekli firmalara yönelik ticari kredilere talep artarken, küçük firmalara yönelik kredilere talebin ise temelde değişim kaydetmediği ifade edildi.

Konut Kredileri ve Tüketici Kredileri Üzerine Gözlemler

Raporda, hane halklarına verilen kredilerde bankaların genel olarak kredi standartlarının büyük ölçüde değişmediği kaydedildi. Bununla birlikte, konut kredisi türlerinde talebin azaldığına dikkat çekildi. Ayrıca, kredi kartı ve diğer tüketici kredilerine olan talebin zayıfladığı, fakat taşıt kredilerinde talepte bir değişim gözlemlenmediği belirtildi.

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