ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Sızdıranları Tespit İçin Yalan Makinesi Kullanıyor

DHS, bilgi sızdıran çalışanları tespit etmek için yalan makinesi kullanmaya başladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 12:03
ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Sızdıranları Tespit İçin Yalan Makinesi Kullanıyor

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın Yalan Makinesi Uygulaması

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), çalışanlarından hangi kişilerin basına ve diğer gruplara bilgi sızdırdığını tespit etmek amacıyla "yalan makinesi" (poligraf) kullanmaya başladığını belirtti. Bu süreç, özellikle bakanlığın düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarıyla ilgili bilgilerin sızdırıldığı iddiaları sonrasında gündeme geldi.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in Talimatı

ABD basınında yer alan haberlere göre, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, yalan makinesi kullanarak personele, "kar amacı gütmeyen gruplar ve medya kuruluşlarıyla onaylanmamış iletişim" hakkında sorular sorulması talimatını verdi. Noem, 7 Mart tarihinde X hesabından yaptığı paylaşımda, bakanlığın "bilgi sızdıran 2 kişiyi" tespit ettiğini duyurdu.

DHS Sözcüsünden Açıklama

DHS Sözcüsü Tricia McLaughlin, NewsNation'a yaptığı açıklamada, "İç Güvenlik Bakanlığı, ulusal güvenlik ajansıdır. Personellere poligraf testi yapabiliriz, yapmalıyız ve yapacağız." ifadesini kullandı. Bugüne kadar bu süreçte elde edilen sonuçlar, belirli bir gizlilik çerçevesinde sürdürülmekte.

Poligraf Nedir?

Halk arasında "yalan makinesi" veya "yalan dedektörü" olarak bilinen poligraf, nabız, kan basıncı ve diğer fizyolojik verileri ölçerek bireylerin doğruyu söyleyip söylemediğini belirlemeye çalışmaktadır.

Tehditler ve Cezalar

Bakan Noem, söz konusu iki kişinin 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Bütün (bilgi) sızdıranları bulup kökünü kazıyacağız. Hapis cezası alacaklar ve biz de Amerika halkı için adaleti sağlayacağız." ifadelerini kullandı. Ancak, bu kişilerin sızdırılmasında poligrafın rolü olup olmadığına dair detay verilmedi.

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