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ABD, İsrail'in Batı Şeria'daki Filistinli Yerlerinden Edilmesine Tepki Gösterdi

ABD, Batı Şeria'da İsrail'in Filistinlileri yerinden etme eylemlerini kınadı ve sivil koruma önlemlerinin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 09:40
ABD, İsrail'in Batı Şeria'daki Filistinli Yerlerinden Edilmesine Tepki Gösterdi

ABD'den İsrail'e Eleştiri

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da sürdürdüğü "geniş çaplı" askeri operasyonlarla ilgili olarak, burada yaşayan Filistinlilerin yerinden edilmesi konusunda net bir tavır sergiledi.

Dışişleri Bakanlığı Açıklama Yaptı

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ismini vermek istemeyen bir temsilci, "Batı Şeria'daki Filistinlilerin kitlesel olarak yerlerinden edilmesi gerektiğini düşünmüyoruz" şeklinde belirtti. Bununla birlikte, bazı durumlarda yerel tahliye emirlerinin, sivillerin yaşamlarını korumak için gereklilik arz edebileceği vurgulandı.

İsrail'in Güvenlik İhtiyaçları ve Sivil Koruma

Sözcü, İsrail'in Batı Şeria'daki terörist faaliyetlerle mücadele etme gereksinimlerini anladıklarını, ancak bu süreçte sivillerin korunmasına yönelik her türlü önlemin alınması gerektiğini ifade etti. "İstikrarın korunması konusunda endişelerimiz var" diyerek, duruma dikkat çekti.

Saldırılarda Can Kaybı ve Yaralılar

İsrail ordusunun Batı Şeria'da gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda en az 11 Filistinli hayatını kaybetmiş, bazı yaralıların durumu kritik olarak bildirilmiştir. Ordu, Cenin ve Tulkerim kentlerinde eş zamanlı olarak çeşitli operasyonlar düzenlerken, El-Faria Mülteci Kampı ve Kalkilya gibi bölgelere de baskınlar gerçekleştirdi.

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