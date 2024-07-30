ABD, İsrail ve Lübnan Arasındaki Gerginlikte Diplomasi Vurgusu

ABD’den Diplomatik Çözüm Çabası

Birleşik Devletler yönetimi, Hizbullah ile İsrail arasındaki artan gerilimlerin önlenmesi için diplomatik önlemlerin en etkili yol olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel, günlük basın toplantısında, gerginlikten bu yana yapılan görüşmelerin detaylarını paylaştı. Patel, "Bölgedeki barış ve güvenlik için sürekli olarak diplomatik çözümler arıyoruz" diyerek tarafların güvenli bir şekilde evlerine dönebilmesi için gerekliliği dile getirdi.

Mecdel Şems’teki Trajedi

İsrail’in işgali altında bulunan Golan Tepeleri’nde yer alan Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına yönelik bir roket saldırısı sonucunda, aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ayrıca 35 kişinin yaralandığı, bunlardan 17’sinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

İsrail ordusu, saldırının sorumlusunun Lübnan Hizbullahı olduğunu belirtirken, Hizbullah bu iddiaları yalanladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Hizbullah şimdiye dek ödemediği bir bedel ödeyecek" şeklinde konuştu. Bunun yanı sıra, İsrail ordusu Lübnan’ın güneyine yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi, ayrıca Beyrut’ta meydana gelen patlamaların da arkasında yer aldığını bildirdi.