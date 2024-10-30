ABD Medyasında Başkan Adaylarına Destek Geleneği Devam Ediyor

ABD'deki Medya Kuruluşları, Başkan Adaylarına Destek İçin Seferber Oldu

Amerikan medya kuruluşları, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde adaylarını desteklemek amacıyla harekete geçti. Özellikle Demokrat aday Kamala Harris'e destek veren 80 medya kuruluşu dikkat çekiyor. Buna karşılık Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı destekleyen yaklaşık 10 kuruluş bulunuyor.

Harris'e Destek Veren Medya Kuruluşları

Öne çıkan medya kuruluşları arasında New York Times, 30 Eylül tarihinde yaptığı açıklamada Harris’i destekleyeceğini duyurdu. The Philadelphia Inquirer ise Harris hakkında, "ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris tüm Amerikalılara hitap ediyor, Donald Trump ise yalnızca kendisine odaklanıyor.” ifadesini kullandı.

Daha fazla destekçi arasında The New Yorker ile Winston-Salem Chronicle gibi gazeteler de yer alarak Harris’in başkanlık için en uygun aday olduğunu belirttiler.

Demokratlara Yoğunlaşma

Son dönemdeki verilere göre, medyanın Demokrat adaya olan desteği 2016 yılından bu yana %60 oranında azalmış durumda. Örneğin, 2016 seçimlerinde Hillary Clinton'a 240 medya kuruluşu destek vermişken, 2020'de Joe Biden için bu sayı 120 iken, Harris için bu rakam yaklaşık 80 olarak kaydedildi.

Trump’a Destek Veren Medya Kuruluşları

Yaklaşık 10 medya kuruluşu Trump’ı desteklediğini açıkladı. New York Post, Trump’ı ABD için "doğru seçim" olarak tanımlarken, Washington Times daha iyi bir seçenek olduğunu ifade etti. Diğer destekçiler arasında Las Vegas Review-Journal ve St. Joseph News-Press gibi isimler de var.

Washington Post'un Kararı Tartışmalara Neden Oldu

Medya dünyasında uzun yıllardır bir başkan adayını destekleyen Washington Post, bu seçimlerde ise hiçbir adayı desteklemeyeceğini açıkladı. Gazetenin sahibi Jeff Bezos, bu kararın arkasında yatan sebepleri, hiçbir belirsiz seçmenin tercihinin bir gazeteye bağlı olmadığını söyleyerek savundu.

Medya ve Siyasi Ayrışma

Amerikan medya ortamında, medyanın kimi adayları desteklemesi geleneksel bir tutum olarak görülüyor. Ancak medyanın bağımsızlığını sorgulayan pek çok tartışma da devam ediyor. Ekonomik zorluklar ve derinleşen siyasi bölünmeler, medyanın hangi adayları destekleyeceğine karar vermeleri konusunda etkili oluyor.