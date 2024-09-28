ABD ve Çin Dışişleri Bakanlarından Kritik Görüşme

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çinli Mevkidaşıyla Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu sırasında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

İkili İlişkilerin Önemi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, her iki bakan, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu. Blinken ve Wang, iki ülke arasındaki iletişim hatlarının sürekli açık tutulmasının gerekliliğini vurguladılar.

Çeşitli Konular Üzerine İstişareler

Görüşmede uyuşturucuyla mücadele işbirliği, askeri iletişim, yapay zeka riskleri ve güvenliği gibi konular ele alındı. Blinken, Çin’in Rusya’nın askeri sanayine sağladığı destek ve Ukrayna'daki savaş konusundaki kaygılarını ifade etti.

Tayvan ve Güney Çin Denizi Üzerine Vurgular

Bakan Blinken, Tayvan Boğazı’nda barış ve istikrarın önemine dikkat çekerek, Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki "tehlikeli ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri" ile ilgili endişelerini dile getirdi.