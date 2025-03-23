Adalet Bakanı Tunç'tan İBB Soruşturmalarına Dair Açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarını 'siyasi' olarak değerlendirmeyi eleştirerek, hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 15:55
Adalet Bakanı Tunç'tan İBB Soruşturmalarına Dair Açıklama

Adalet Bakanı Tunç'tan İBB'deki Soruşturmalara Etkileyici Açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki (İBB) yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, yürütülen adli soruşturmayı bir 'siyasi soruşturma' olarak nitelendirmenin yanlış olduğunu belirtti.

Hukuk Devleti Vurgusu

Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer şüpheliler hakkında tutuklama ve serbest bırakma kararlarının alındığını hatırlattı. Tunç, bu süreçlerin hukuki çerçevede ilerlediğine dikkat çekti.

Siyasi Değerlendirmelere Dikkat!

Tunç, sözlerine şöyle devam etti: "Yargısal süreçler, hukuk sisteminde denetime açıktır; bu nedenle yürütülen adli soruşturmayı siyasi bir bağlama yerleştirmek, kamuoyunda hatalı algıların oluşmasına yol açabilir. Bu durum, hukuk devleti ilkesine aykırı bir sonuç doğurur.”

Toplumda Yanlış Anlaşılmalara Dikkat!

Tunç, adaletin bağımsız ve tarafsız yargı mercileri aracılığıyla sağlandığını ifade ederek, sorumluluk makamındaki kişilerin açıklamalarında dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi. "Toplumda yanlış anlamalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalıdır," dedi.

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