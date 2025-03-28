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Adalet Bakanı Tunç'tan Uludağ'daki Otel Yangını Soruşturmasıyla İlgili Açıklama

Uludağ'daki otel yangını soruşturmasında 4 kişi tutuklandı, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yayın Tarihi: 28.03.2025 23:43
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 23:43
Adalet Bakanı Tunç'tan Uludağ'daki Otel Yangını Soruşturmasıyla İlgili Açıklama

Uludağ'daki Otel Yangınında Gelişmeler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uludağ'daki otel yangını soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Bursa Uludağ Oteller Bölgesi'nde gerçekleşen yangında hayatını kaybeden milli kayakçı Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta için derin bir üzüntü duyduğunu belirtti.

Soruşturma Beraberinde Tutuklamalar Getirdi

Bakan Tunç, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında dört şüphelinin tutuklandığını, ayrıca iki şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini duyurdu. Tunç, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve tüm yönleriyle aydınlatılması için büyük bir hassasiyetle yürütüleceğini ifade etti.

“Cumhuriyet başsavcıvekili ile iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bu hassas soruşturma, hepimizi derinden üzen yangının tüm detaylarının aydınlatılmasını amaçlamaktadır.” diyen Bakan Tunç, olaya ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

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