Adana'da 2 Firari Hükümlü Jandarma Operasyonuyla Yakalandı

Adana'da jandarma, kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlüyü başarılı bir operasyonla yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanması amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan araştırmalar sonucunda, 39 yıl hapis cezası bulunan H.K. (60)'nın Seyhan ilçesinde, 11 yıl hapis cezası olan C.Y. (41)'nin ise Kozan ilçesinde olduğuna dair bilgilere ulaşıldı.

Elde edilen istihbarat üzerine düzenlenen operasyonla, her iki hükümlü ekipler tarafından yakalandı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından, mahkemeye sevk edilen hükümlüler cezaevine gönderildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Adana'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Adana'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.