Adana'da Bağımlılıkla Mücadele Paneli Gerçekleşti

Adana'da Yeşilay ve Çukurova Üniversitesi işbirliğiyle bağımlılıkla mücadele paneli düzenlendi. Farkındalık ve çözüm yolları tartışıldı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 12:21
Adana'da Bağımlılıkla Mücadele Paneli Gerçekleşti

Adana'da Bağımlılıkla Mücadele Paneli Gerçekleşti

Adana, Yeşilay ve Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) işbirliği ile düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadelede Destek Mekanizmaları ve Çözüm Yolları" paneline ev sahipliği yaptı.

Bağımlılıkla Mücadelede Kurumlar Arası İşbirliği

Panelin açılışında konuşan Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Yıldırım, Çukurova Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesi ile imzaladıkları protokolleri hatırlatarak, farkındalık oluşturma amaçlı faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti.

Yıldırım, bağımlılıkla mücadelenin her birey için önemli olduğunu vurguladı ve şöyle devam etti: "Şu an bağımlı olan her bir birey, vatan topraklarından ayrılmaya çalışılan bir karış toprakla eş değerdir. Biz vatan savunmamızı 1920'de, 1915'te nasıl yaptıysak bu mücadeleyi 2025 yılında da o şekilde yapmaya çalışacağız."

Toplumun Her Kesimine Sorumluluk Düşüyor

Panelde konuşan Yıldırım, bağımlılıkla mücadelede herkesin yükümlülüğü olduğuna dikkat çekti. "Genelde dezavantajlı mahallelere odaklansak da, yüksek sosyoekonomik düzeye sahip bireylerde de bu sorunlar baş göstermeye başladı. Bu ciddi bir sorun haline geldi. Nice canlar kaybediyoruz, nice aileler dağılıyor. Sizlerden bu konuda gündemi taze tutmanızı istirham ediyoruz," dedi.

Uzmanlar Farklı Bakış Açılarıyla Değerlendirdi

Açılış konuşmasının ardından panelde, ÇÜ Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sunay Fırat moderatörlüğünde, Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden psikiyatrist Emre Erşahinoğlu, Adana Alkol ve Madde Bağımlılığı Bırakma Merkezi (AMATEM) psikoloğu Meryem Tekinturhan, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) sosyal hizmet uzmanı Tursine Kılınç ve YEDAM psikoloğu Dilara Demircan katılım sağladı.

Panelistler, katılımcılara vaka örnekleriyle bağımlılık türleri ve bu türlerle mücadele yolları hakkında bilgiler sundu. Ayrıca, panele Yeşilay gönüllüleri, öğrenciler ve ilgililer katıldı.

Adana'da Yeşilay ve Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) işbirliğinde "Bağımlılıkla Mücadelede Destek...

Adana'da Yeşilay ve Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) işbirliğinde "Bağımlılıkla Mücadelede Destek Mekanizmaları ve Çözüm Yolları" paneli düzenlendi. Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım, ÇÜ Mithat Özsan Amfisinde düzenlenen panelin açılışında konuşma yaptı.

Adana'da Yeşilay ve Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) işbirliğinde "Bağımlılıkla Mücadelede Destek...

Adana'da Yeşilay ve Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) işbirliğinde "Bağımlılıkla Mücadelede Destek Mekanizmaları ve Çözüm Yolları" paneli düzenlendi. Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım, ÇÜ Mithat Özsan Amfisinde düzenlenen panelin açılışında konuşma yaptı.

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