Başkan Çerçioğlu'ndan Didim'e 370 milyon TL'lik Altyapı Yatırımı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından Didim ilçesinde yürütülen altyapı çalışmaları aralıksız sürüyor.

Proje detayları

ASKİ tarafından Akbük kanalizasyon kolektör ve terfi merkezleri yapım işi kapsamında sürdürülen ve 370 milyon Türk Lirası maliyete sahip proje kısa süre içerisinde tamamlanacak. Çalışma, Akbük, Fevzipaşa ve Denizköy Mahallelerini kapsıyor.

Çalışma kapsamında inşa edilecekler: 5 adet terfi merkezi istasyonu, 2 adet yükleme odası, 34 bin 396 metre şebeke hattı, 12 bin 449 metre kollektör hattı, 10 bin 574 metre terfi hattı, 900 adet parsel bacası ile 2 bin 700 metre parsel bağlantısı.

Yüzde 75’i tamamlanan dev yatırımla birlikte Akbük ve çevresindeki mahallelere modern ve güçlü bir altyapı kazandırılmış olacak.

Başkan Çerçioğlu'nun açıklaması

Aydın’ın tüm ilçelerinde alt ve üstyapı yatırımlarının devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Güzel Aydınımız için çalışıyor, 17 ilçemizin tamamında projelerimizi hayata geçiriyoruz. Tüm ilçelerimizde olduğu gibi Didim’de de alt ve üstyapı yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı hizmetlerimiz ile buluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASKİ) TARAFINDAN DİDİM İLÇESİNDE YÜRÜTÜLEN ALTYAPI ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR.