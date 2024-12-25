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Adana'da Motosiklet Hırsızına 7 Yıl Hapis Cezası

Adana'da motosiklet çalan sanık İ.G., 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 10:09
Adana'da Motosiklet Hırsızına 7 Yıl Hapis Cezası

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir siteden motosiklet çaldığı iddia edilen sanık İ.G., 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık İ.G. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, 27 Aralık 2023'te S.A.'nın ikamet ettiği site bahçesinden çalınan motosikletin, polisi tarafından Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunduğunu belirtti. İnceleme sonucunda, motosiklet üzerinde İ.G.'nin parmak izinin tespit edildiğini ifade eden savcı, sanığın suçlu olduğuna dair kesin bir kanaate ulaşıldığını vurguladı.

Sanık İ.G. ise savunmasında, hırsızlık yapmadığını ve suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini talep etti. Ancak mahkeme heyeti, sanığın "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 7 yıl hapis cezası vermeye karar verdi ve mevcut halinin devamına hükmetti.

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Adana'da Motosiklet Hırsızına 7 Yıl Hapis Cezası

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