DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 0%
ALTIN
2.968,28 0%
BITCOIN
3.408.942,7 0,52%

Adana'da Tavuk Çiftliği Deposunda Yangın: Hasar Tespit Edildi

Adana'nın Seyhan ilçesindeki tavuk çiftliği deposunda çıkan yangın, büyük hasara yol açtı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 23:37
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 23:51
Adana'da Tavuk Çiftliği Deposunda Yangın: Hasar Tespit Edildi

Adana'da Tavuk Çiftliği Deposunda Yangın Çıktı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi'nde yer alan Yenidam Mahallesindeki tavuk çiftliği deposunda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, hemen ardından olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından kontrol altına alındı.

Yangın Sonrası Hasar Tespiti

Olayın ardından yapılan müdahale ile yangın söndürülse de, depoda önemli miktarda hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tavuk çiftliği deposunda çıkan yangın hasara yol açtı. Yangın...

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tavuk çiftliği deposunda çıkan yangın hasara yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tavuk çiftliği deposunda çıkan yangın hasara yol açtı. Yangın...

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tavuk çiftliği deposunda çıkan yangın hasara yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
22 Aralık 2024: Gündem Özeti
2
Jandarma Havacılık Akademisi Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti
3
İsrail'den Kemal Advan Hastanesi'ne Boşaltma Uyarısı: Sağlık Durumu Kritik
4
Londra'da 'Kanlı Noel' Katliamı Anısına Tören Düzenlendi
5
Pakistan'da Terör Saldırısı: 16 Asker Hayatını Kaybetti
6
Almanya'da Noel Pazarına Saldıran Şüpheli Daha Önce 'Risk Değerlendirmesi' Geçmiş
7
Halep'te İhtişamlı Konser: Binlerce Kişi Eğlenceye Akın Etti

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı