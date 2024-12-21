Adana'da Tavuk Çiftliği Deposunda Yangın: Hasar Tespit Edildi

Adana'da Tavuk Çiftliği Deposunda Yangın Çıktı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi'nde yer alan Yenidam Mahallesindeki tavuk çiftliği deposunda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, hemen ardından olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından kontrol altına alındı.

Yangın Sonrası Hasar Tespiti

Olayın ardından yapılan müdahale ile yangın söndürülse de, depoda önemli miktarda hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tavuk çiftliği deposunda çıkan yangın hasara yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tavuk çiftliği deposunda çıkan yangın hasara yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.