Adıyamanlı Depremzedeler Evlerine Döndü: 'Bakan Murat Kurum Her Zaman Yanımızda'

Adıyaman’da tamamlanan deprem konutlarıyla evlerine dönen vatandaşlar, Bakan Murat Kurum ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 12:49
Deprem konutlarında sona yaklaşılırken halk memnuniyeti öne çıktı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, Adıyamanlı depremzedelerin yüzünü güldürdü. Yapılan deprem konutları, bölge halkının takdirini topluyor.

Evlerine taşınan vatandaşlar, yeni yaşam alanlarında sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sürekli Adıyaman’a gelerek çalışmaları yerinde takip eden ve depremzedeleri dinleyen Bakan Murat Kurum, bölge halkının gönlünde ayrı bir yere sahip oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin aktardığına göre, 11 ilde 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede yürütülen afet konutlarının tamamlanması son aşamaya geldi. Bu kapsamlı seferberlik, depremzedelerin güvenli konutlara kavuşmasında belirleyici oldu.

Vatandaşlar, yapılan hizmetler ve yatırımlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Murat Kurum'a teşekkür etti. Depremzedeler, emeği geçen tüm kurum ve yetkililerin çalışmalarını ve fedakârlığını takdir ettiklerini ifade etti.

Adıyaman’da tamamlanan konutların, bölge sakinlerine hem barınma hem de psikolojik olarak güven sağladığı vurgulanırken, yoğun saha çalışmaları ve yatırımların sonuç verdiği belirtildi.

