Afyonkarahisar'da 5 Katlı Binada Çatı Yangını: Asansör Motoru Şüphesi

Afyonkarahisar'da 5 katlı binanın çatı katında yangın

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Şirinevler Mahallesi Yunusemre Bulvarı'nda bulunan 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

Müdahale

Çatıda dumanları fark eden çevre sakinleri durumu Sandıklı itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri kısa sürede sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çatıda bulunan asansör motorundan çıktığı tahmin edilen yangına müdahale ederek yaklaşık yarım saat süren çalışma sonunda yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

Hasar ve can kaybı

Çatı katının altındaki dairelerin boş olması nedeniyle yaralanma ve dumandan etkilenme olmadığı bildirildi.

