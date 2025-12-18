Söke Müftülüğü 2025'te 100. Nikahtı Kıydı

Aile kurumunun güçlendirilmesine vurgu

Söke İlçe Müftülüğü, 2025 yılı içinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında 100. nikah törenini gerçekleştirerek önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Müftülük bünyesindeki resmi nikah hizmetleri çerçevesinde kıyılan nikah, çiftler ve müftülük personeli için anlamlı bir an olarak kayda geçti.

Müftülük yetkilileri törende, evliliğin toplumun temel taşlarından biri olduğuna dikkat çekerek sevgi, saygı ve karşılıklı sorumluluk bilinci üzerine kurulmasının önemini vurguladı. Aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda verilen hizmetlerin sürdürüleceği bildirildi.

Evlilik öncesi ve sonrası rehberlik hizmetlerinin aralıksız devam edeceği belirtilirken, çiftlerin bilgilendirilmesi ve desteklenmesine yönelik çalışmaların öncelik olmaya devam edeceği ifade edildi.

Tören, Söke İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Adem Karataş tarafından kıyılan 100. nikahın ardından hatıra fotoğrafı çekimi ve çiftlere Kur’an-ı Kerim hediye edilmesiyle son buldu.

