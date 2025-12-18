DOLAR
Afyonkarahisar'da Asayiş Toplantısı: Kış Tedbirleri ve Trafik Güvenliği

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında yapılan asayiş toplantısında kentin huzuru ve kış tedbirleriyle trafik kazalarının azaltılması ele alındı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 13:11
Afyonkarahisar'da Asayiş Toplantısı

Kış tedbirleri ve trafik güvenliği gündemde

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen asayiş toplantısında, kentte huzur ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin çalışmalar ile kış tedbirleri ön planda değerlendirildi.

Toplantıya Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlık etti. Toplantıda; Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Kaya ve İl Emniyet Müdür Vekili Emin Topçu hazır bulundu.

Görüşmelerde, kentin huzur ve asayişinin sağlanması için yapılması gereken çalışmalar detaylı biçimde ele alınırken, aynı zamanda trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla alınan kış tedbirleri de masaya yatırıldı.

