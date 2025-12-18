DOLAR
Afyonkarahisar'da FETÖ’den aranan B.G. yakalandı — 6 yıl 3 ay hapis

Afyonkarahisar'da FETÖ'nün sözde emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı belirtilen ve 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan B.G., polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 15:36
Afyonkarahisar'da FETÖ’den aranan B.G. yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Yapılan incelemelerde B.G. isimli şahsın Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası

Ekiplerin takibi sonucu şüpheli, kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısın işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

