Afyonkarahisar'da FETÖ’den aranan B.G. yakalandı — 6 yıl 3 ay hapis

Afyonkarahisar'da FETÖ’den aranan B.G. yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yürüttü.
Yapılan incelemelerde B.G. isimli şahsın Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası Ekiplerin takibi sonucu şüpheli, kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahısın işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
