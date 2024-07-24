Afyonkarahisar'da Telefon Hırsızlarına Tutuklama

Afyonkarahisar’da Telefon Hırsızlığına Geçit Yok

Afyonkarahisar’da, arkadaşlık bahanesiyle buluştukları mağdurların telefonlarını çalarak, mobil bankacılık uygulamaları üzerinden hesaplarındaki parayı çalan üç zanlı tutuklandı.

Olayın Gelişimi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya aracılığıyla tanıştıkları kişilerle bir araya gelen beş kişinin telefonlarının çalındığı ve bu telefonlar üzerinden toplam 574 bin 781 liralık para transferinin gerçekleştiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan detaylı araştırmalar sonucu, mağdurların telefonlarını çalan ve parayı kendi hesaplarına aktaran şüphelilerin G.İ., B.E. ve C.Ö. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan üç kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Adli Süreç

Çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanan zanlılar, hukuki süreçle ilgili bekleyişlerini cezaevinde sürdürecekler. Yaşanan bu olay, toplumda dolandırıcılıkla mücadele konusunda daha dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Dolandırıcılığın Önlenmesi İçin Uyarılar:

Sosyal medyada tanıştığınız kişilerle ilk buluşmalarınızı dikkatli yapın, tanımadığınız kişilere kişisel bilgilerinizi vermekten kaçının.