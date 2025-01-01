DOLAR
35,35 0,07%
EURO
36,61 0,22%
ALTIN
2.982,21 -0,28%
BITCOIN
3.302.795,29 0,18%

Afyonkarahisar'dan Galata Köprüsü'ne Zulme Karşı Ses Yükseltiliyor

Afyonkarahisar'dan 1000 kişilik STK grubu, Filistin'de süren zulme karşı Galata Köprüsü’nde eylem için yola çıktı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 00:36
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 01:25
Afyonkarahisar'dan Galata Köprüsü'ne Zulme Karşı Ses Yükseltiliyor

Afyonkarahisar'da yaklaşık 1000 sivil toplum kuruluşu (STK) üyesi, Filistin'de devam eden zulme karşı dünyaya seslerini duyurmak için Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme katılmak üzere yola çıktı.

Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen grup, Zafer Meydanı'nda buluşarak otobüslere bindi. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Afyonkarahisar İl Temsilcisi Ramazan Sami Çınar, burada yaptığı konuşmada, Gazze'deki insanlık dışı duruma dikkat çekti. Çınar, bu zulme sessiz kalmanın insanlık onuruna karşı bir saygısızlık olduğunu belirtti.

Çınar, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bu zulme sessiz kalmak, insanlık onurunu hiçe saymaktır. Filistin davası sadece bir ırkın, dinin ya da bir bölgenin meselesi değildir. Bu dava, insanlık ailesinin ortak vicdanının sınavıdır. Gazze'de masum kadınların, çocukların ve savunmasız insanların yaşam hakları gasbedilmektedir. Ancak biz, insanlığın vicdanına güveniyoruz."

STK üyeleri, tarih boyunca mazlumun yanında durmayı prensip haline getirdiklerine vurgu yapan Çınar, "Bugün bu kutsal mücadeleyi bir adım daha ileri taşıyoruz. Bu coğrafyanın sessiz bırakılmak istenen insanları olarak, mazlumların sesi olmak ve dünyaya iz bırakmak için Galata'da bir başkaldırı başlatıyoruz. Zengin medeniyetimizin, bu toprakların yoksul çocukları olmayı kabul etmiyoruz. İnsanlık ittifakıyla tüm zalimlere karşı güçlü bir direniş başlatıyoruz." şeklinde konuştu.

Çınar, yılın ilk günü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Yeni Camii'de sabah namazında buluşup şehitler için dualar yapacaklarını, ardından kortejler eşliğinde Galata Köprüsü'ne yürüyeceklerini de ifade etti.

Programa, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin ve diğer sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Afyonkarahisar'da Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen sivil toplum...

Afyonkarahisar'da Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarından (STK) yaklaşık 1000 kişi, Filistin'de devam eden zulme karşı dünyaya mesaj vermek için Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme katılmak üzere yola çıktı.

Afyonkarahisar'da Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen sivil toplum...

Afyonkarahisar'da Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarından (STK) yaklaşık 1000 kişi, Filistin'de devam eden zulme karşı dünyaya mesaj vermek için Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme katılmak üzere yola çıktı.

İLGİLİ HABERLER

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa'da Trafik Kazası: Yaya Hayatını Kaybetti
2
Bakan Göktaş, Yeni Yılın İlk Bebeklerini Ziyaret Etti
3
İstanbul'da 2025 Coşkusu: Yeni Yıl Kutlamaları Havai Fişeklerle Başladı
4
Bakan Uraloğlu, Hakkari Yeniköprü Tüneli'nde İncelemelerde Bulundu
5
Aksaray Valisi Kumbuzoğlu Yeni Yıla Görevi Başındaki Personeli Ziyaret Etti
6
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, Temizlik İşçileriyle Yeni Yılı Karşıladı
7
İzmir Merkezli FETÖ Operasyonunda 32 Şüpheli Gözaltına Alındı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler