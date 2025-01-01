Afyonkarahisar'dan Galata Köprüsü'ne Zulme Karşı Ses Yükseltiliyor

Afyonkarahisar'da yaklaşık 1000 sivil toplum kuruluşu (STK) üyesi, Filistin'de devam eden zulme karşı dünyaya seslerini duyurmak için Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme katılmak üzere yola çıktı.

Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen grup, Zafer Meydanı'nda buluşarak otobüslere bindi. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Afyonkarahisar İl Temsilcisi Ramazan Sami Çınar, burada yaptığı konuşmada, Gazze'deki insanlık dışı duruma dikkat çekti. Çınar, bu zulme sessiz kalmanın insanlık onuruna karşı bir saygısızlık olduğunu belirtti.

Çınar, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bu zulme sessiz kalmak, insanlık onurunu hiçe saymaktır. Filistin davası sadece bir ırkın, dinin ya da bir bölgenin meselesi değildir. Bu dava, insanlık ailesinin ortak vicdanının sınavıdır. Gazze'de masum kadınların, çocukların ve savunmasız insanların yaşam hakları gasbedilmektedir. Ancak biz, insanlığın vicdanına güveniyoruz."

STK üyeleri, tarih boyunca mazlumun yanında durmayı prensip haline getirdiklerine vurgu yapan Çınar, "Bugün bu kutsal mücadeleyi bir adım daha ileri taşıyoruz. Bu coğrafyanın sessiz bırakılmak istenen insanları olarak, mazlumların sesi olmak ve dünyaya iz bırakmak için Galata'da bir başkaldırı başlatıyoruz. Zengin medeniyetimizin, bu toprakların yoksul çocukları olmayı kabul etmiyoruz. İnsanlık ittifakıyla tüm zalimlere karşı güçlü bir direniş başlatıyoruz." şeklinde konuştu.

Çınar, yılın ilk günü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Yeni Camii'de sabah namazında buluşup şehitler için dualar yapacaklarını, ardından kortejler eşliğinde Galata Köprüsü'ne yürüyeceklerini de ifade etti.

Programa, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin ve diğer sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Afyonkarahisar'da Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarından (STK) yaklaşık 1000 kişi, Filistin'de devam eden zulme karşı dünyaya mesaj vermek için Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme katılmak üzere yola çıktı.

Afyonkarahisar'da Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarından (STK) yaklaşık 1000 kişi, Filistin'de devam eden zulme karşı dünyaya mesaj vermek için Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme katılmak üzere yola çıktı.