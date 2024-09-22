Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Evlilik Kredisi İçin Yeni İnternet Sitesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Özel İnternet Sitesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Gençlik Fonu Projesi kapsamında evlenmeyi planlayan gençler için özel bir internet sitesi oluşturdu. Bu yeni platform, gençlerin evlilik kredisine daha hızlı ve etkili bir şekilde başvurmalarını sağlamak amacıyla tasarlandı.

Projenin Genişletilmesi

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, evlilik kredisi projesinin pilot uygulaması depremler sonrası bazı illerde başlamış ve Türkiye genelinde, doğurganlık hızının en düşük olduğu üç şehirden biri olan Osmaniye ile genişletilmiştir.

Yeni Web Sitesinin Özellikleri

Artık, evlilik hazırlığı yapan çiftler ailegenclikfonu.aile.gov.tr internet adresini ziyaret ederek, evlilik kredisine ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilecekler. Site, kullanıcılarına güncel haberler, başvuru kılavuzu ve çeşitli duyurular sunmaktadır.

Eğitim İçerikleri ve Destek

Sitede ayrıca, çiftlerin mevcut kaynaklarını daha etkili yönetmeleri ve karşılaşabilecekleri potansiyel risklere karşı hazırlıklı olmaları için eğitim içerikleri de yer almaktadır. Böylelikle gençler, evlilik süreçlerinde daha bilinçli adımlar atabilecekler.