AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Üç Milletvekili Partiye Katıldı

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nden üç milletvekili partilerine katıldı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 13:14
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Üç Milletvekili Partiye Katıldı

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Yeni İsimler

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşti ve kongreye damga vuran olaylardan biri, üç milletvekilinin AK Parti'ye katılması oldu.

Yeni Üyeler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasının ardından, İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman ve Mehmet Selim Ensarioğlu ile Gelecek Partisi'nden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun, AK Parti saflarına katıldılar.

Rozet Töreni

Partiye yeni katılan milletvekillerine rozetlerini takan Erdoğan, onları tebrik etti. Ayrıca, Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve diğer milletvekilleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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