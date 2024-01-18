AK Parti Ankara başkan adayından ilk açıklama: Ankara hak ettiği ve layık olduğu hizmetleri alacak

AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'ndan sonra gazetecilerle konuşan Altınok, "ATO Congresium'da gerçekleşti." dedi. Altınok, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na aday gösterilmelerine teşekkür etti.

Altınok, Ankara'nın hak ettiği konumda olmadığını belirterek, Ankara'yı dünya başkenti yapacaklarını, birçok eser ve hizmet sunacaklarını, hiçbir ayrımcılık yapmayacaklarını ifade etti. Altınok, Ankara'yı dantel gibi işleyeceklerini, eser ve hizmetlerle süsleyeceklerini söyleyerek, şunları ekledi:



"Bu kadim şehri, Başkentimizi nice eserler ve nice hizmetlerle donatacağız. Ankara çok şey kazanacak, hayal edilemeyen hizmetler... Ama bunların hepsini gerçekleştireceğiz."

KEÇİÖREN'DE GECEKONDU PROBLEMİNİ ÇÖZDÜK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan Turgut Altınok, seçim kampanyasını hızlandırdı. Altınok, Ankara'nın hak ettiği ve layık olduğu hizmetleri alacağını söyledi. Altınok, Keçiören Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı çalışmaları anlattı ve Ankara'ya da aynı başarıyı getireceğini vaat etti.

"Keçiören, Ankara'da en çok gecekondusu olan ilçeydi. Bir gecekondu şehrinden birçok güzelliklerin merkezi haline getirdiğimiz bir şehir oldu. Gecekondu problemini çözdük, Ankara'mızın akciğeri oldu, bir turizm merkezi oldu ama nice eserler, nice hizmetler yaptık. Az bütçeyle bunları yaptık. Keçiören, Ankara'mızın nüfus olarak altıda biridir fakat bütçemiz büyükşehir belediyesinin 45'te biridir. 45'te bir bütçeyle büyükşehirden daha çok iş, eser ve hizmet yaptık. O 45 misli bütçeyle düşünün Ankara'ya nice hizmetler, nice eserler yapacağız."

Turgut Altınok, her gruptan, her kesimden insanlara ulaşacaklarını söyleyerek, emekliler ve gençler için de sürprizlerinin olduğunu ve bunları yakında açıklayacaklarını ifade etti.