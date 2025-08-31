DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.462.709,65 0,04%

AK Parti: Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Eylül'de 81 İlde Tamamlanacak

AK Parti, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nı eylül ayında 81 ilde tamamlayacağını açıkladı; sahadan gelen geri bildirimlerle yol haritası ve politika takvimi güncellenecek.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 17:54
AK Parti: Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Eylül'de 81 İlde Tamamlanacak

AK Parti: Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Eylül'de 81 İlde Tamamlanacak

AK Parti, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında yürütülen saha çalışmalarının eylül ayı içerisinde 81 ilin tamamında sonlandırılacağını duyurdu. Teşkilat Başkanlığı koordinasyonunda 6 Ağustos'ta kamuoyuna açıklanan ve 8 Ağustos itibarıyla başlayan programlarda bakanlar, milletvekilleri ile AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinin tüm kademeleriyle sahada yer aldığı bildirildi.

Saha çalışmasının kapsamı

Açıklamada, bugüne kadar 25 il ve 267 ilçede Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nın gerçekleştirildiği; her programda vizyonun temel başlıklarının doğrudan vatandaşlarla paylaşıldığı vurgulandı. Teşkilat mensuplarının yerel ihtiyaç ve beklentileri yerinde dinleyerek çözüm odaklı bir yaklaşım sergilediği ve her şehirde birlik ile beraberlik duygusunun güçlendirildiği ifade edildi.

Vatandaşla bire bir temas

Programların yalnızca salon etkinliklerinden ibaret olmadığı belirtilerek, ziyaretlerin esnaf buluşmaları, hane ve mahalle ziyaretleri, çiftçi ve üretici görüşmeleri ile STK'lar ve kanaat önderleriyle yapılan istişarelerle desteklendiği kaydedildi. Bu sayede gündelik yaşama doğrudan dokunan başlıklarda bire bir temas kurulduğu ve yerinde tespit edilen öneri ile taleplerin hızlıca ilgili birimlere aktarıldığı bildirildi.

"Terörsüz Türkiye" hedefi öne çıkıyor

Açıklamada, buluşmalarda en çok vurgulanan konunun "Terörsüz Türkiye" hedefi olduğu belirtildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın terörün gölgesini kalıcı olarak Türkiye gündeminden kaldırma kararlılığını vurguladığı; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün mahalle ve ilçelerde kardeşlik iklimini güçlendiren saha çalışmasına dikkat çektiği aktarıldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, terörle mücadelenin hukuk ve demokrasi zemininde tavizsiz sürdüğünü, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise çocukların terörsüz bir geleceğe hazırlanmasının bu dönemin önceliği olduğunu ifade etti.

Eylül hedefi ve yol haritası

Açıklamada ayrıca, buluşmaların yapıldığı illerde şehit ve gazi ailelerine hane ziyaretleri, taziye ve dayanışma programlarının düzenlendiği, toplumsal dayanışma zemininin güçlendiği belirtildi. Metinde şu ifadeye yer verildi: "Önümüzdeki dönemde programlar, eylül ayı içerisinde 81 ilin tamamında sonlandırılacak, sahadan toplanan geri bildirimler il ve ilçe bazında kapsamlı bir analize tabi tutulacaktır."

Elde edilen çıktılar ışığında Türkiye Yüzyılı yol haritası vatandaşlardan gelen geri dönüşlere göre güncellenecek ve politika ile uygulama takvimi daha somut hale getirilecek. Sürecin nihayetinde saha buluşmalarının ortaya koyduğu iradenin, milletle omuz omuza yürüyüşün somut göstergesi olarak kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Kırsal Mahallede Yangın: Yakutiye Kırmızıtaş'ta Müdahale Sürüyor
2
Çorum Bayat'ta Gelin, Kayınpederini Silahla Öldürdü
3
İnan'dan İzmir'deki Su Kesintilerine Sert Eleştiri
4
Diyarbakır'da 13 Yaşındaki Çocuğun Ruhsatsız Silahı Kuzenini Yaraladı
5
TEKNOFEST Mavi Vatan'da Kıyasıya Rekabet
6
Tokat Yeşilyurt'ta Devrilen Otomobilde 3 Kişi Yaralandı
7
Tülay Hatimoğulları'ndan Kadıköy'de 1 Eylül Barış Çağrısı

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta