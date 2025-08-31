AK Parti: Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Eylül'de 81 İlde Tamamlanacak

AK Parti, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında yürütülen saha çalışmalarının eylül ayı içerisinde 81 ilin tamamında sonlandırılacağını duyurdu. Teşkilat Başkanlığı koordinasyonunda 6 Ağustos'ta kamuoyuna açıklanan ve 8 Ağustos itibarıyla başlayan programlarda bakanlar, milletvekilleri ile AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinin tüm kademeleriyle sahada yer aldığı bildirildi.

Saha çalışmasının kapsamı

Açıklamada, bugüne kadar 25 il ve 267 ilçede Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nın gerçekleştirildiği; her programda vizyonun temel başlıklarının doğrudan vatandaşlarla paylaşıldığı vurgulandı. Teşkilat mensuplarının yerel ihtiyaç ve beklentileri yerinde dinleyerek çözüm odaklı bir yaklaşım sergilediği ve her şehirde birlik ile beraberlik duygusunun güçlendirildiği ifade edildi.

Vatandaşla bire bir temas

Programların yalnızca salon etkinliklerinden ibaret olmadığı belirtilerek, ziyaretlerin esnaf buluşmaları, hane ve mahalle ziyaretleri, çiftçi ve üretici görüşmeleri ile STK'lar ve kanaat önderleriyle yapılan istişarelerle desteklendiği kaydedildi. Bu sayede gündelik yaşama doğrudan dokunan başlıklarda bire bir temas kurulduğu ve yerinde tespit edilen öneri ile taleplerin hızlıca ilgili birimlere aktarıldığı bildirildi.

"Terörsüz Türkiye" hedefi öne çıkıyor

Açıklamada, buluşmalarda en çok vurgulanan konunun "Terörsüz Türkiye" hedefi olduğu belirtildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın terörün gölgesini kalıcı olarak Türkiye gündeminden kaldırma kararlılığını vurguladığı; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün mahalle ve ilçelerde kardeşlik iklimini güçlendiren saha çalışmasına dikkat çektiği aktarıldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, terörle mücadelenin hukuk ve demokrasi zemininde tavizsiz sürdüğünü, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise çocukların terörsüz bir geleceğe hazırlanmasının bu dönemin önceliği olduğunu ifade etti.

Eylül hedefi ve yol haritası

Açıklamada ayrıca, buluşmaların yapıldığı illerde şehit ve gazi ailelerine hane ziyaretleri, taziye ve dayanışma programlarının düzenlendiği, toplumsal dayanışma zemininin güçlendiği belirtildi. Metinde şu ifadeye yer verildi: "Önümüzdeki dönemde programlar, eylül ayı içerisinde 81 ilin tamamında sonlandırılacak, sahadan toplanan geri bildirimler il ve ilçe bazında kapsamlı bir analize tabi tutulacaktır."

Elde edilen çıktılar ışığında Türkiye Yüzyılı yol haritası vatandaşlardan gelen geri dönüşlere göre güncellenecek ve politika ile uygulama takvimi daha somut hale getirilecek. Sürecin nihayetinde saha buluşmalarının ortaya koyduğu iradenin, milletle omuz omuza yürüyüşün somut göstergesi olarak kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.