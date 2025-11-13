Aksaray'da Araçta Piknik Tüpü Patlaması: 1 Yaralı

Aksaray Hamidiye Mahallesi'nde aracın bagajındaki piknik tüpünün gaz kaçırması sonucu patlama oldu; 1 kişi yaralandı, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 18:04
Hamidiye Mahallesi'nde bagajda gaz kaçağı sonrası patlama

Olay, Hamidiye Mahallesi eski yağ pazarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 68 KF 675 plakalı araçta bulunan piknik tüpü gaz kaçırmaya başladı.

Araç sahibi Fuat K. (55), tüpün gaz kaçırdığından habersiz aracını park edip alışverişe gitti. Alışverişten döndüğü esnada aracı açıp direksiyona geçtiği sırada kontağı çevirmesiyle büyük bir patlama meydana geldi.

Patlamayla birlikte araç sahibi yaralanırken, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı ve patlamanın sesi kayıtlarda duyuldu.

Patlamanın ardından büyük bir korku yaşayan çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

