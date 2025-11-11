Alanya'da Otel Odasında Rus Uyruklu Kadın Ölü Bulundu

Alanya'da bir otel odasında 63 yaşındaki Rus uyruklu Natalia Baryluk ölü bulundu; polis ve sağlık ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 11:39
Alanya'da Otel Odasında Rus Uyruklu Kadın Ölü Bulundu

Alanya'da otel odasında Rus uyruklu kadın ölü bulundu

Olay ve müdahale

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Kızlarpınarı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi üzerinde bulunan bir otelde konaklayan kadın, saat 10.00 sıralarında odasında ölü bulundu.

Otel görevlileri, 63 yaşındaki Natalia Baryluk'tan haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin odaya girmesiyle Baryluk'un hareketsiz halde yattığı tespit edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Baryluk'un cansız bedeni ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE BİR OTEL ODASINDA KONAKLAYAN RUS UYRUKLU KADIN ODASINDA ÖLÜ...

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE BİR OTEL ODASINDA KONAKLAYAN RUS UYRUKLU KADIN ODASINDA ÖLÜ BULUNDU.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE BİR OTEL ODASINDA KONAKLAYAN RUS UYRUKLU KADIN ODASINDA ÖLÜ...

İLGİLİ HABERLER

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Orman Yangınına Sütle Müdahale
2
Afyonkarahisar'da Kamu Hizmetleri İçin Haftalık Değerlendirme Toplantısı
3
Bilecik'te 'Bilişim Sistemleriyle Hırsızlık' Suçundan Aranan Yusuf C. Yakalandı
4
Sivas’ta 11 Kasım’da 58 Bin Fidan Toprakla Buluştu
5
Dilovası'nda parfüm tesisi yangını: 11 şüpheli adliyeye sevk edildi
6
Kahverengi Kokarca Marmara'ya Ulaştı: Bursa ve Yalova’da Tarım Alarmı
7
Aksaray'da Pancar Tarlasında 2 Metre Çapında Obruk Oluştu

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri