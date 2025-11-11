Alanya'da otel odasında Rus uyruklu kadın ölü bulundu
Olay ve müdahale
Antalya'nın Alanya ilçesinde, Kızlarpınarı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi üzerinde bulunan bir otelde konaklayan kadın, saat 10.00 sıralarında odasında ölü bulundu.
Otel görevlileri, 63 yaşındaki Natalia Baryluk'tan haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin odaya girmesiyle Baryluk'un hareketsiz halde yattığı tespit edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Baryluk'un cansız bedeni ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
