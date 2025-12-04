2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 12 Aralık 2025'te toplanıyor; TÜİK enflasyonu %31,07, en güçlü zam senaryosu net 28.971 TL olarak öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:32
2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Asgari ücret zammı sürecinde takvim netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinesinde yürütülecek görüşmelerin başlangıç tarihi ve masadaki hesaplar belli oldu.

Görüşmelerin takvimi açıklandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 12 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Komisyonun yasal süreci tamamlayıp nihai rakamı belirlemesi için Aralık ayı boyunca toplam 4 toplantı yapılması öngörülüyor ve sonucun Aralık ayı sonunda açıklanması bekleniyor. Toplantıların seyrine göre yeni ücretin, ayın son haftasında Cumhurbaşkanı tarafından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Masadaki zam senaryoları

TÜİK'in açıkladığı %31,07 yıllık enflasyon verisi, zam pazarlığının merkezine oturdu. En güçlü ve olası senaryolar şu şekilde sıralanıyor:

Enflasyon farkı senaryosu (%31,07): Komisyon yıllık enflasyonu birebir yansıtma kararı alırsa, mevcut net asgari ücretin 28.971 TL seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.

OVP hedefi senaryosu (%28,5): Orta Vadeli Program'daki yıl sonu hedefi baz alınırsa, yeni asgari ücretin 28.404 TL (Brüt: 33.417 TL) olması bekleniyor.

Yuvarlak hesap senaryosu (%30): Masada uzlaşılması muhtemel bir diğer oran olan %30'luk artış halinde net ücret 28.735 TL (Brüt: 33.807 TL) seviyesinde olacak.

Yeni zam oranlarının işveren maliyetlerini (SGK primi, işsizlik sigortası fonu vb.) doğrudan etkileyeceği belirtiliyor.

Komisyon yapısında olası değişiklik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın gündemindeki "ara formül" hayata geçirilirse, hükümetin masadaki ağırlığı azalacak. Mevcut sistemde işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere toplam 15 kişi bulunurken, öneri kapsamında hükümet temsilcisi sayısının 1'e düşürülmesi ve işçi ile işveren temsilcilerinin 5'er kişiyle devam etmesi öngörülüyor.

Asgari ücret görüşmeleri, milyonlarca çalışan ve işvereni doğrudan ilgilendiriyor; açıklanacak nihai rakam ekonominin yeni yıl gündeminin en kritik başlıklarından biri olacak.

İLGİLİ HABERLER

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uzm. Dr. Serap Boz, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Polikliniğinde Hasta Kabulüne Başladı
2
Macron’dan Xi’ye çağrı: Çin ve Fransa dengeli bir ekonomik idari sistem kurmalı
3
Bartın'da 3 Aralık Engelliler Günü'nde Özel Bireyler Sahneye Çıktı
4
Adana’da dere yatağına at ve eşek kalıntıları: Bahçelievler sakinleri isyan etti
5
Assan Alüminyum'da 'Yeniden + Sanat' — Sürdürülebilirlik Sanata Dönüşüyor
6
İzmit’te 'Kaçak Seçim Ofisi' Tartışması: Fatura Kime Kesilecek?
7
Göksu Travertenleri 2025'te Rekor Ziyaretçiyle Sezonu Kapatıyor

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi