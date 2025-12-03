İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: İşte 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

2025 yılının son ayına girilirken bankacılık sektöründe kredi rekabeti hız kazandı. İhtiyaç kredisi oranları yılın en düşük seviyelerini test ederken, tüketicilere yönelik cazip kampanyalar öne çıkıyor.

En düşük faiz hangi bankada?

150.000 TL tutarında ve 12 ay vadeli kredi hesaplamasında Alternatif Bank dijital kanallara özel sunduğu %2,79 faiz oranıyla ilk sırada yer aldı. İkinci ve üçüncü sırada ise CEPTETEB / TEB ile QNB Finansbank aynı oranla bulunuyor.

En düşük üç seçenek (150.000 TL, 12 ay):

Alternatif Bank: %2,79 Faiz — Aylık 15.639 TL Taksit — Toplam Geri Ödeme: 188.416 TL

CEPTETEB / TEB: %2,99 Faiz — Aylık 15.878 TL Taksit — Toplam Geri Ödeme: 191.289 TL

QNB Finansbank: %2,99 Faiz — Aylık 15.878 TL Taksit — Toplam Geri Ödeme: 191.289 TL

Banka bazlı güncel oranlar ve geri ödeme tutarları

Alternatif Bank (Dijital Kredi) — Faiz Oranı: %2,79, Aylık Taksit: 15.639 TL, Toplam Geri Ödeme: 188.416 TL

TEB / CEPTETEB — Faiz Oranı: %2,99, Aylık Taksit: 15.878 TL, Toplam Geri Ödeme: 191.289 TL

QNB Finansbank — Faiz Oranı: %2,99, Aylık Taksit: 15.878 TL, Toplam Geri Ödeme: 191.289 TL

ON Dijital (Burgan) — Faiz Oranı: %3,29, Aylık Taksit: 16.241 TL, Toplam Geri Ödeme: 195.639 TL

GetirFinans — Faiz Oranı: %3,49, Aylık Taksit: 16.485 TL, Toplam Geri Ödeme: 197.817 TL

Yapı Kredi — Faiz Oranı: %3,49, Aylık Taksit: 16.485 TL

ING — Faiz Oranı: %3,64, Aylık Taksit: 16.669 TL

Denizbank — Faiz Oranı: %3,61, Aylık Taksit: 16.632 TL

Enpara.com — Faiz Oranı: %3,94, Aylık Taksit: 17.040 TL

Garanti BBVA — Faiz Oranı: %4,04, Aylık Taksit: 17.165 TL

İş Bankası — Faiz Oranı: %4,69, Aylık Taksit: 17.987 TL

Kredi notu düşük olanlar için seçenekler

Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından belirlenen Kredi Notu (Findeks Skoru), bankaların kredi değerlendirmesinde belirleyici olmaya devam ediyor. Ancak düşük notlu tüketiciler için kapılar tamamen kapanmış değil.

Düşük notlu bireylerin öncelikle küçük meblağlarla kredi geçmişlerini iyileştirmeleri öneriliyor. Acil ve yüksek tutarlı nakit ihtiyaçlarında bankalar ek teminat (örneğin gayrimenkul ipoteği veya araç rehni) veya yüksek notlu ortak borçlu/kefil isteyebilir. Ayrıca dijital bankacılık ve FinTech kuruluşları daha esnek ürünler sunsa da düşük nota karşılık genellikle daha yüksek faiz uygulanıyor.

Not: Verilen oranlar 150.000 TL tutar ve 12 ay vade örnek hesaplamasına göre sıralanmıştır ve bankaların güncel kampanyalarına göre değişiklik gösterebilir.