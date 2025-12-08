Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

Türkiye'de uzun süredir tartışılan vatandaşlık maaşı hakkında yeni detaylar paylaşıldı. Cumhurbaşkanlığı'nda yürütülen çalışmalarda, dar gelirli ailelere gelir güvencesi sağlanmasını hedefleyen düzenlemenin pilot olarak uygulanabileceği ifade edildi.

İlk Açıklama ve Yetkili Görüşü

Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, sistemin 'aile bazlı garanti gelir uygulaması' olduğunu belirterek, 20 bin TL'nin altında kalan gelirlerin devlet tarafından tamamlanabileceğini söyledi. Yüksel, modelin Türkiye'de ilk kez kapsamlı biçimde ele alındığını vurguladı.

Mekanizma ve Amaç

Yüksel'e göre vatandaşlık maaşı, herhangi bir şarta bağlanmadan yalnızca vatandaşlık temelinde yapılacak bir ödeme olarak planlanıyor. Uygulamanın temel amacı, düşük gelirli ailelerin yaşam standartlarını yükseltmek ve gelir eşitsizliğini azaltmak.

AK Parti seçim beyannamesi ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinde yer alan düzenlemede, belirtilen rakamın her yıl asgari ücret oranına göre güncelleneceği ifade ediliyor.

Rakam ve Pilot Uygulama

Kamuoyuna yansıyan ilk rakamsal örnekte, aile gelirinin 20 bin TLnin altında kalması durumunda farkın devlet tarafından karşılanması konuşuluyor. Ancak kesin tutarın pilot uygulamaların ardından belirleneceği belirtiliyor.

Yüksel, ilk etapta deprem bölgesi ile yoksulluğun daha yüksek olduğu büyükşehirlerde deneme sürecinin başlatılmasının planlandığını aktardı. Sosyal yardım modelinin sadeleştirilmesi, iş gücüne olası negatif etkilerin önlenmesi ve düşük gelir makasının küçültülmesi hedefleniyor.

Programın Yeniliği

Uzmanlara göre vatandaşlık maaşı, geçmiş yıllardaki sosyal destek programlarından farklı olarak sürekli ve düzenli bir ödeme modeli sunacak. Türkiye'de artan enflasyon ve hayat pahalılığı göz önünde bulundurulduğunda, bu düzenlemenin en kapsamlı sosyal yardım girişimi olabileceği öngörülüyor.

Vatandaşlık Maaşı Nedir?

Vatandaşlık maaşı, devletin tüm vatandaşlara koşulsuz şekilde belirli bir gelir garantisi sunmasını amaçlayan sosyal politika uygulamasıdır. Aile gelirinin belirlenen sınırın altında olması durumunda eksik kısmın devlet tarafından tamamlanacağı tahmin ediliyor.