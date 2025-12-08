DOLAR
MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

MEB, 1. dönem 2. ortak sınavların 22 Aralık 2025-9 Ocak 2026 arasında yapılacağını açıkladı; 2. dönem yazılı tarihleri Nisan ve Haziran 2026 olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 17:13
1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihlerini Açıkladı

MEB, 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihlerini Açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı sınav takvimini duyurdu. Özellikle karne notuna doğrudan etki edecek 1. dönem 2. yazılı sınavları için takvim netleşti.

1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri

Bakanlık, yeni müfredat ve ölçme değerlendirme yönetmeliği çerçevesinde ülke genelinde veya il genelinde yapılacak ortak sınavların (yazılı yoklamaların) 22 Aralık 2025 ile 9 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini duyurdu.

Sınav maratonu 22 Aralık 2025 itibarıyla başlayacak ve Ocak ayının ikinci haftasına kadar sürecek. Sınavların tamamlanmasının ardından not girişleri e-Okul sistemine yapılacak ve yarıyıl tatili başlayacak.

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Hangi sınıflar hangi derslerde?

6. ve 7. sınıf öğrencileri ile lise kademesindeki 9. ve 10. sınıf öğrencileri için Türkçe, Matematik ve Türk Dili ve Edebiyatı gibi ana derslerde ortak sınavlar uygulanacak. Okul yönetimleri, MEB'in belirlediği çerçeve takvime sadık kalarak kendi sınav programlarını oluşturmaya ve öğrencilere duyurmaya başladı.

2. Dönem Yazılı Tarihleri

MEB, ileriye dönük planlama yapmak isteyenler için 2. dönem sınav tarihlerini de paylaştı:

2. Dönem 1. Yazılılar: 7-10 Nisan 2026 (Nisan 2026'nın ilk haftası)

2. Dönem 2. Yazılılar: 2-3 Haziran 2026 (Okulların kapanmasına yakın tarihler)

Öğrenciler ve veliler, okul yönetimlerinin duyurularını takip ederek kendi sınav programlarını kontrol etmelidir.

