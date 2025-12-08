Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

TBMM’de kabul edilen yeni düzenleme ile emlak vergisi ve tapu harçlarında 2026 yılından itibaren önemli değişiklikler geliyor. Meclisten geçen maddeye göre, bina ve arsa değerleri 2026’da en fazla üç kat artırılarak hesaplanacak; bu da tapu harçlarının yükselmesi anlamına geliyor.

Özellikle henüz tapu başvurusunu tamamlamayan vatandaşlar, 1 Ocak’tan sonra yürürlüğe girecek yeni değerlemeyle üç kat daha yüksek tapu harcıyla karşılaşacak.

Harç ve vergi 2026’da katlanacak

Yeni düzenleme, konut alıp tapusunu işlemden geçirmeyenleri doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, mevcut rayiç bedel üzerinden hesaplanan harçların, emlak vergisine esas değerin yeniden düzenlenmesi nedeniyle otomatik olarak yükseleceğini; dolayısıyla tapu harcının yeni değerler üzerinden tahakkuk edeceğini belirtiyor.

Örnek olarak, 2025 yılında emlak vergisine esas değeri 3 milyon olan bir evin, 2026’da vergilendirilebilir yeni değeri 9 milyon liraya kadar çıkabilecek. Bu durumda bugün yaklaşık 120 bin lira olan tapu harcı, 2026’da 360 bin lira seviyesine ulaşabilecek.

Uzmanlardan yıl sonu uyarısı

Uzmanlar, tapu sürecini henüz tamamlamayanların gerçek satış bedelini dikkate alarak ve yeni sisteme geçmeden önce işlemlerini tamamlamaları gerektiğini vurguluyor. Ayrıca 31 Aralık sonrasında oluşabilecek mali yükümlülüklere dikkat çekiliyor.

Emlak vergisi artışı 2027–2029 arasında kademeli olacak

2026’daki değer artışına ek olarak, 2027’den 2029’a kadar emlak vergisi tutarları her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Bu düzenleme konut sahiplerinin önümüzdeki yıllarda kademeli ve düzenli artışlarla karşılaşacağı anlamına geliyor.