Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

Hükümetin aile politikalarını güçlendirmeye yönelik torba yasa çalışmasında son aşamaya gelindi. Paket, düşen doğum oranlarına karşı önlem almayı ve aile içi sosyal hakları genişletmeyi hedefliyor.

Doğum İzni 24 Haftaya Çıkıyor

Mevcut İş Kanunu uyarınca anneler doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplamda 16 hafta izin kullanabiliyor. TÜİK verilerindeki doğum hızı düşüşü nedeniyle hazırlanan taslağa göre kamu ve özel sektör ayrımı kaldırılarak doğum izni 24 haftaye, yani 6 aya çıkarılacak. Bu düzenleme ile kadın istihdamının korunması ve annelerin çalışma hayatına dönüşünün kolaylaştırılması hedefleniyor.

Ayrıca annelere yönelik Kademeli Esnek Çalışma modeli yasayla güvence altına alınarak yarı zamanlı çalışma haklarının kapsamı genişletilecek.

Babalık İzni Eşitleniyor

Mevcut uygulamada devlet memuru babalar 10 gün izin kullanabiliyor, özel sektördeki 4/A statüsündeki çalışan babalar ise yalnızca 5 gün ücretli izin hakkına sahip. Hazırlanan düzenleme ile özel sektördeki babaların izin süresi de kamudaki haklarla eşitlenerek 10 güne çıkarılacak.

Ev Hanımlarına Emeklilik: Aile Koruma Kalkanı

Paketin en çok ilgi gören maddelerinden biri ev kadınlarına yönelik haklar. Çalışma hayatında yer almayan ancak ev emeğiyle ekonomiye katkı sağlayan kadınlar için Aile Koruma Kalkanı adlı mekanizma oluşturuluyor. Taslağa göre:

• Ev kadınları isteğe bağlı sigorta sistemiyle emeklilik kapsamına alınacak.

• Prim ödemelerinin üçte biri (1/3) devlet tarafından karşılanacak.

• Çocuk sayısı, emeklilik yaşını öne çeken bir kriter olarak değerlendirilecek; daha fazla çocuğu olan anneler daha erken emekli olabilecek.

• Yıpranma payı benzeri bir model ile ev kadınlarının sosyal güvenceleri güçlendirilecek.

Meclis Takvimi

Bakanlık bürokratlarının teknik çalışmaları tamamlanan taslağın, Meclis'teki bütçe maratonunun sona ermesinin ardından Ocak ayında TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. Yasanın 2025'in ilk çeyreğinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Hazırlanan düzenlemeler, kadın ve aile politikalarında kapsamlı bir değişiklik öngörüyor; tartışma ve son düzenlemeler Meclis sürecinde netleşecek.