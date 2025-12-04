Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

Memur ve emeklinin beklediği an geldi: Ocak 2025 zam oranı şekilleniyor

Kasım ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin 5 aylık zam oranı netleşmeye başladı. TÜİK verilerine göre Kasım ayında enflasyon aylık bazda %0,87 arttı; Temmuz–Kasım arasındaki 5 aylık kümülatif enflasyon ise %11,2 seviyesine ulaştı.

Kesinleşen rakamlar ve şu anki toplam zam

Toplu Sözleşme zammı %11 olarak belirlendi. Kasım verileri sonrası oluşan enflasyon farkı %5,9 olarak kaydedildi. Buna göre, Aralık ayı verisi sıfır gelse dahi şu an itibarıyla memurların alacağı kümülatif zam oranı %17,55 olarak hesaplanıyor.

Aralık verisi ve Ocak 2025 beklentileri

Sadece Aralık ayı enflasyon verisi kaldı; Merkez Bankası ve piyasa beklentilerine göre Aralık verisinin eklenmesiyle yıllık enflasyon oranı daha yüksek gerçekleşebilir. Ekonomist projeksiyonlarına göre 2024 yıl sonu enflasyonunun %32 bandında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu senaryo hayata geçerse:

Enflasyon farkı: yüzde 7,5 - 8 bandına çıkacak.

Ocak ayı toplam zam: yüzde 19,5 ile 20,5 aralığında gerçekleşecek.

Yani Aralık verisi açıklandığında memurlar Ocak ayında maaşlarında yaklaşık %20 civarında bir artış görebilir.

En düşük memur maaşı ve meslek grupları

Piyasa beklentileri ve kesinleşen 5 aylık veriler, en düşük memur maaşının 50 bin TL barajını aşarak 60 bin TL seviyelerine dayanacağını gösteriyor. Özellikle Polis, Öğretmen, Hemşire ve Mühendis kadrolarındaki artışlar öne çıkıyor. Haber kaynağındaki tahmine göre tahmini en düşük memur maaşı: 60.366 TL.

Memur emeklileri ne kadar alacak?

Memur emeklileri de toplu sözleşme ve enflasyon farkından aynı oranda etkilenecek. Mevcut verilerle hesaplanan rakamlar şöyle:

En düşük memur emeklisi maaşı (mevcut): 22.672 TL

Ocak 2025 tahmini rakam: 27.651 TL

Son not

Nihai zam oranları, 3 Ocak 2025 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanacak genelge ile resmiyet kazanacaktır.