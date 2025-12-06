İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

İstanbul'da Hafta Sonu Hava Durumu

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da hafta sonu hava koşullarında belirgin bir değişim beklediğini duyurdu. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların 10 derece birden düşmesi öngörülüyor. Kent, Orta Akdeniz kökenli yağışlı sistem ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının birleşiminin etkisi altına girecek.

AKOM'ın Uyarısı ve Saat Verisi

AKOM açıklamasına göre sıcaklıklar hafta boyunca 16 ila 19 derece bandında seyrederken, bu (Cumartesi) geceden itibaren sert bir düşüş yaşanacak ve termometreler hızla 10 derece seviyelerine gerileyecek. Pazar günü saat 10.00'dan itibaren kent genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların başlaması; yağış ve fırtınanın Pazartesi sabah saatlerine kadar kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor.

Beklenen Etkiler ve Tedbirler

Yetkililer, beklenen olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. AKOM açıklamasında öne çıkan riskler şunlar:

Ağaç ve direk devrilmeleri,

Çatı uçması,

Ani su baskınları ve taşkınlar,

Ana arterlerde oluşabilecek göllenmeler.

Özellikle Pazar günü trafiğe çıkacak sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları, gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Yağışın Barajlara Etkisi

İstanbul'da geçen Kasım ortasında benzer bir soğuk hava dalgası yaşanmış, ancak beklendiği ölçüde baraj doluluklarına katkı sağlanamamıştı. İSKİ verilerine göre sonbaharın kurak geçmesi baraj seviyelerinde düşüklüğe yol açmıştı. Uzmanlar, hafta sonu beklenen kuvvetli sağanakların su rezervlerine katkı sağlayabileceğini; ancak ani ve yoğun yağışların toprağın emmeden akışa geçmesi nedeniyle taşkın riskini artırabileceğini vurguladı.

AKOM ve ilgili birimlerin altyapı önlemleri aldığı belirtilirken, İstanbul'un son dönemde yaşadığı "yalancı bahar" havasının bu sistemle birlikte sona ermesi ve kış koşullarının etkisini artırması bekleniyor.