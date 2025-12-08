MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahminine göre 8–10 Aralık 2025 tarihleri arasında özellikle Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. İstanbul, Ankara, Konya ve Kayseri'de bu hafta kar tahmini bulunmuyor; bu illerde aralıklarla sağanak öngörülüyor.

MGM'nin 5 günlük tahmini

8–10 Aralık 2025 tarihlerinde Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır çevresinde kar yağışı bekleniyor. 8 Aralık Pazartesi gününden itibaren bu illerde karın etkili olması, 9 Aralık'ta Iğdır başta olmak üzere bölgenin bazı kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar beklenmesi öngörülüyor. Yağışların 10 Aralık Çarşamba gününe kadar aralıklarla devam etmesi ve zaman zaman tipi ile görüş mesafesinde düşüşe neden olması bekleniyor.

MGM, özellikle yüksek rakımlı güzergâhlarda buzlanma, don, tipi, ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma riskine karşı sürücüleri uyarıyor.

İstanbul, Ankara, Konya, Kayseri'de durum

Vatandaşların en çok merak ettiği soru: “İstanbul, Ankara, Konya, Kayseri’ye bu hafta kar yağacak mı?” MGM’nin kısa vadeli tahminlerine göre;

İstanbul: 8–11 Aralık arasında alçak bulutlar ve aralıklarla sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 10–14°C, gece 7–8°C civarında; bu koşullar kar için yeterince soğuk değil.

Ankara: Hafta boyunca çok bulutlu, yer yer güneşli ve yağışlı bir tablo öngörülüyor. Gündüz 10–11°C, gece 0–2°C; yağışlar ağırlıklı olarak yağmur şeklinde olacak.

Konya: Günler 10–11°C, gece 3–5°C ile geçecek. Tahminlerde zaman zaman yağmur ve çisenti var; kar beklenmiyor.

Kayseri: 8–11 Aralık aralığında sağanak ve çok bulutlu hava öne çıkıyor. Gündüz 8–11°C, gece 0–2°C; bu hafta kar yerine yağmur bekleniyor.

İklim uzmanları, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde ilk etkili karın genellikle Aralık sonu–Ocak başı arasında görüldüğünü, bu kış da benzer bir senaryonun olabileceğini belirtiyor.

Doğu'da gün gün kar takvimi

7 Aralık Pazar: Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkari çevresinde ilk kar geçişleri ve yer yer tipi bekleniyor.

8 Aralık Pazartesi: Kars, Ağrı, Muş, Bitlis, Hakkari çevrelerinde karın etkisini artırması bekleniyor.

9 Aralık Salı: Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Bitlis ve Hakkari’de zaman zaman yoğun kar tahmin ediliyor; ulaşımda aksamalar ve köy yolu kapanması riski yüksek.

10 Aralık Çarşamba: Kars, Ağrı, Van ve Hakkari hattında kar yağışı devam edecek, yüksek rakımlı geçitlerde kar kalınlığı artabilecek.

11 Aralık Perşembe: Kar bölgeyi terk ederken, Muş ve Sivas çevresinde karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar geçişleri öngörülüyor.