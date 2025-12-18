DOLAR
Aleyna Tilki'nin Avukatından İlk Açıklama: Evde Suç Unsuru Bulunmadı

Aleyna Tilki, İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı; avukatı Ayşegül Mermer, evde aramada suç unsuruna rastlanmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 11:18
Gözaltı süreci ve jandarmadaki işlem

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, sabah saatlerinde gözaltına alınan Aleyna Tilki, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Soruşturma kapsamında Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak gözaltına alındı. Gözaltının ardından Tilki, Sarıyer’de bulunan İstanbul Jandarma İl Komutanlığına getirildi.

Avukat Ayşegül Mermer'in açıklaması

Tilki'nin avukatı Ayşegül Mermer basın mensuplarına şu açıklamayı yaptı: "Müvekkilim Aleyna Tilki, bugün bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Şuanda edindiğim bilgilere göre evde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Şuan için size verebileceğim başka teyitli ve resmi bir bilgi yoktur. İlerleyen saatlerde teyitli bilgilere ulaşıldıkça sizlere bilgi verilecektir. Masumiyeti korumak adına teyitli bilgilerden sonra resmi bir açıklama yapılacaktır. Aleyna Hanım burada"

Evde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır.

