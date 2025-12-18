DOLAR
Aleyna Tilki'nin Avukatından İlk Açıklama: Evde Suç Unsuru Bulunmadı

Avukatı Ayşegül Mermer, Aleyna Tilki'nin gözaltına alındığını ve evde yapılan aramalarda suç unsuruna rastlanmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 14:31
Aleyna Tilki'nin Avukatından İlk Açıklama: Evde Suç Unsuru Bulunmadı

Aleyna Tilki'nin gözaltı süreci ve gelişmeleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, sabah saatlerinde gözaltına alınan Aleyna Tilki, Sarıyer'de bulunan İstanbul İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Aynı soruşturma kapsamında Danla Biliç ve İrem Sak de gözaltına alındı.

Avukatından ilk açıklama

Tilki'nin avukatı Ayşegül Mermer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilim Aleyna Tilki, bugün bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Şuanda edindiğim bilgilere göre evde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Şuan için size verebileceğim başka teyitli ve resmi bir bilgi yoktur. İlerleyen saatlerde teyitli bilgilere ulaşıldıkça sizlere bilgi verilecektir. Masumiyeti korumak adına teyitli bilgilerden sonra resmi bir açıklama yapılacaktır. Aleyna Hanım burada"

Mermer, şu an için doğrulanmış başka bilgi paylaşamayacağını ve resmi açıklamanın teyitli bilgiler sonrası yapılacağını belirtti.

Aleyna Tilki’nin avukatından ilk açıklama

Aleyna Tilki’nin avukatından ilk açıklama

