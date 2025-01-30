Almanya'da AfD'nin Yasaklanması İçin Önerge Görüşüldü

Almanya'da AfD'nin Yasaklanması İçin Süreç Başlatıldı

Alman Meclisi’nde, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi’nin yasaklanması amacıyla anayasaya aykırılığının tespit edilmesi sürecinin başlatılması için önerge görüşmeleri yapıldı. Çeşitli partilerden 113 milletvekilinin imzasını taşıyan önerge, AfD’nin devlet fonlarından yararlanamaması talebini de içeriyor.

Görüşmelerin ardından önergeler İçişleri Bakanlığı Komisyonu'na havale edildi. Ek olarak, Yeşiller Meclis Grubu, AfD’nin yasaklanması için yapılması planlanan olası bir başvurunun başarı şansının incelenmesini talep eden bir önerge de sundu.

Oylama Süreci ve Tartışmalar

Ülke genelinde 23 Şubat’ta gerçekleştirilecek genel seçimler nedeni ile, önergelerin bu yasama döneminde Federal Meclis'te oylamaya sunulup sunulmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) milletvekili Marco Wanderwitz, oylama öncesinde yaptığı açıklamada, Anayasanın 21. maddesine atıfta bulunarak, hedefleri veya taraftarlarının davranışlarının, Almanya’nın demokratik düzenine zarar vermek yönünde olduğunu belirtti ve bu durumu AfD için de geçerli saydı.

AfD'nin Anayasaya Aykırılığı İddiaları

Wanderwitz, AfD’nin aşırı sağcı, demokrasi ve insan hakları düşmanı bir parti olduğunu ifade ederken, Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekili Carmen Wegge, bu partinin temel düzeni yok etmeyi amaçladığını savundu. Wegge, "AfD demokrasi için bir tehdit oluşturuyor" diyerek, partinin daha önce demokratik bir şekilde seçilmiş bir parti tarafından yok edildiğini hatırlattı.

CDU milletvekili Philipp Amthor, AfD'nin büyük ölçüde ırkçı ve yabancı düşmanı olduğunu belirterek, bunun açıkça anayasa aykırılığı taşıdığını vurguladı. Ancak Meclis grubunun çoğunluğu, yasaklama sürecinin riskli olduğunu ifade etti.

Parti Kapatma Sürecinde Yüksek Engeller

Siyasi analistler, Almanya’da bir parti kapatma sürecinin oldukça güç olduğunu vurguluyor. Geçmişte, Anayasa Mahkemesi, NPD için yapılan kapatma başvurusunu, yeterli delin olmaması gerekçesiyle kabul etmemişti. Ancak, bu süreçten sonra, federal meclis hazine yardımlarını düzenleyen yasada değişiklik yaparak, anayasaya aykırı partilerin yardımlardan men edilmesi ifadesini eklemişti.

Ayrıca, Hür Demokrat Parti (FDP) Grup Başkan Yardımcısı Konstantin Kuhle, önergeyi desteklemeyeceklerini bildirerek, bireylerin liberal demokrasiye yabancılaştığını vurguladı.

Sonuç olarak, Alman Meclisi’nde AfD’nin yasaklanmasına yönelik başlatılan bu süreç, siyasi arenada geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Bununla birlikte, yasaklama davasının başarıya ulaşıp ulaşmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.