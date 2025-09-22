Almanya'da Sol Parti: Hükümete 'Filistin'i Derhal Tanıyın' Çağrısı

Almanya'da Sol Parti, Hükümete Filistin'i Hemen Tanıma Çağrısı

Sol Parti Eş Genel Başkanı Ines Schwerdtner, federal hükümete Filistin'i devlet olarak tanıma çağrısı yaptı. Berlin'de düzenlenen basın toplantısında Schwerdtner, bu adımın barış sürecine başlamak için ön koşul olduğunu vurguladı.

Schwerdtner'in Gerekçesi ve Eleştirileri

Schwerdtner, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz'in Filistin Devleti'ni tanıdıktan sonra Almanya'nın harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Parlamentoda geçen haftaki bütçe görüşmelerinde konunun hiçbir parti tarafından gündeme getirilmediğine dikkat çekti ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un tanımanın ancak barış sürecinin sonunda mümkün olabileceği yönündeki yaklaşımına karşı çıktıklarını belirtti.

Schwerdtner, "Devlet yoksa, kiminle barış müzakeresi yapmalıyız" sorusunu sorarak bu meselenin sadece sembolik bir politika olmadığını ifade etti. Almanya'nın İsrail'e silah tedarik ederek ve İsrail ile AB Ortaklık Anlaşması'nı askıya almayarak kendisini suç ortağı yapmaya devam ettiğini savundu.

Talep ve Beklentiler

Schwerdtner, Alman hükümetten üç ana adım talep etti: Filistin'in derhal tanınması, kapsamlı bir silah ambargosu uygulanması ve AB Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması. Aksi hâlde savaş suçlarına ortak olunacağı ve bunun hukuki sonuçlarının olacağı uyarısını yaptı.

Diplomatik Gelişmeler

Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Filistin Devleti'nin tanınmasının iki devletli çözüm müzakerelerinin sonunda daha olası olduğunu belirtmişti. İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz'in tanımalarının ardından Fransa, Malta ve Lüksemburg'un da bu hafta BM Genel Kurulu'nda benzer adımlar atması bekleniyor.

Ayrıca liderlerin Filistin sorununun barışçıl çözümü ve iki devletli çözümün uygulanmasına ilişkin uluslararası bir konferansa katılmaları planlanıyor. Sol Parti'nin çağrısı, Almanya iç siyasetinde ve Avrupa diplomasisinde tartışmaları kızıştıracak nitelikte.